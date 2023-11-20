樋口裕子展 首日簽書會

「奇幻動物森林 樋口裕子展」為日本近代新銳藝術家樋口裕子首次海外個展，主辦單位聯合數位文創特別與藝術家多次溝通，驚喜宣布十二月三十日開展首日下午將舉辦樋口裕子簽書會。

溫柔細緻的筆觸、復古的色彩及充滿想像力的表現風格，使得樋口裕子的作品跳脫世俗，收服海內外無數粉絲。今年冬天樋口裕子展覽首度跨出日本，選擇台北為海外首站，並以「FOREST」為全新主題，特別為台灣繪製全新的主視覺、台灣限定票圖，還加入新的作品展出，帶給台灣觀眾嶄新內容。

樋口裕子表示非常期待海外首展：「希望第一次接觸我作品的人也能喜歡我的作品並樂在其中」。主辦單位特地邀請樋口裕子首次在台以不露面的形式在展覽入口處舉辦圖錄署名簽書會，讀者需出示台灣站所販售的日本展覽限定圖錄換取活動號碼牌，當日限量一百五十張，並將從十二月十七日前購買預售圖錄套票中，抽出五名幸運者，獲得樋口裕子親筆簽名加親筆手繪小插畫。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」於二○二三年十二月三十日至二○二四年四月七日，在國立中正紀念堂二、三展廳展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/2E0L8X）；客服專線請洽02-2649-1689（每日9:00-18:00）。