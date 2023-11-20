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天冷買氣增 蛋價暫不調

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
雞蛋連三周降價，因天氣轉涼、買氣上升，本周維持產地價每台斤三十八點五元、批發價每台斤四十八元。示意圖。本報資料照片
雞蛋連三周降價，因天氣轉涼、買氣上升，本周維持產地價每台斤三十八點五元、批發價每台斤四十八元。示意圖。本報資料照片

蛋價連三周調降，台北市蛋商公會前天召開會議，考量近期天氣轉涼、買氣上升，已無持續累積庫存，決議維持產地價每台斤三十八點五元、批發價每台斤四十八元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，原先庫存量都為兩天以上，現在庫存壓力較小，且庫存量未持續增加，反呈現下降趨勢。台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前本土雞蛋的產量穩定，但因學校仍禁用液蛋，銷售較差，他呼籲十縣市學校盡快取消禁令，因雞蛋根本沒問題，沒有維持禁令的意義。

入冬氣溫將逐漸轉冷，雞蛋需求將進入旺季，蛋價是否調升？劉威志表示，天冷的需求量確實會增加，是否調漲蛋價還需再觀察。林天來表示，因庫存仍未銷售完畢，會先清空庫存，若無庫存再討論調漲。

庫存 雞蛋 蛋價

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