健身、飲食習慣改變 國人去年吃肉量 首度多過穀類

二○二二年台灣養豬統計手冊及糧食供需年報統計，國人去年食肉量大增，平均每人吃下八十七點五公斤的肉品，創歷年新高，也是第一次超過穀類消費量的八十七點四公斤；蛋白質攝取得比米麵穀物多，推估與國人重健身、減重，少澱粉、多蛋白質的飲食習慣改變有關。

去年畜禽產品的食肉量包括四十三點一二公斤禽肉、卅六公斤豬肉、十六點一三公斤魚肉和七點三四公斤牛肉；畜禽類以牛肉成長率最明顯，較前年增加百分之六點七，也創新高，禽肉和魚類也較前年明顯成長。

中華民國肉牛協會理事長張志名表示，國人牛肉食用量從前年六點八八公斤增長到去年的七點三四公斤，雖增加率在畜禽肉類中最高，但相較豬雞肉食用量仍是算少，和歐美攝取量比仍算低。現在豬肉、雞肉價格上揚，和牛肉價格差距縮短，加上年輕人比較沒有不吃牛的禁忌，未來牛肉攝取量還會持續增加。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，國人健身風氣提升，加上禽肉加工品多元運用，整體消費自然提升。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，根據聯合國糧食及農業組織統計，已開發國家每人每年吃廿四點四公斤的魚，開發中國家十九點四公斤，未開發國家十二點六公斤，低收入缺糧國家每人每年吃九點三公斤，我國介於開發中與未開發國家中間，仍「少得可憐」，也代表我國食魚教育還不足。

農業部次長杜文珍表示，民眾消費習慣在轉變，產業要思考如何面對整體大環境挑戰，專業飼養，自動化、智能化才有未來。