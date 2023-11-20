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飼料米／農糧署：多重把關 增訂最重5倍懲罰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

過期公糧稻米撥作飼料不強制要求搗碎，米糧界憂心若遭不當運用恐讓良質米規範崩盤，影響國內白米市場。農業部農糧署表示，購過標售合約嚴格把關，訂定的懲罰措施及監管規定，也會全程錄音錄影、定時抽檢，若有業者鋌而走險讓飼料米流進市面，將依合約處以一到五倍的懲罰性賠償，甚至需負擔相關刑責。

農糧署副署長蘇茂祥說，糧食管理法規定，要維持三個月安全存糧約卅八萬公噸糙米，放三年後則標售作為飼料米，目前正常一個月標售一萬公噸。

蘇茂祥表示，飼料業者為將飼料米做成不同規格的飼料以因應不同需求，要求標售整粒米，政府考量能節省搗碎經費，因此同意。

目前約三成業者申購搗碎，七成業者申購不搗碎，農糧署針對不搗碎業者，採取更嚴格的監管措施及違約處分。

蘇茂祥說，農糧署原本的標售合約沒有懲罰性條款，但因提供整粒米、風險較高，因此針對申購不搗碎的業者，設定採購金額一到五倍懲罰性罰款的條款。

此外，業者進出料需全程錄影，農糧署安排定時抽檢，並設定多項檢核把關機制、提高最低申購門檻等方式把關。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福則說，業者申購整粒米，事後再依需求自行搗碎處理，政府可省加工費、運銷費用，政府的防弊措施也可防止飼料米流出。

飼料 農糧署 農業部

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