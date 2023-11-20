健康你我他／出遊傳病照 感恩好醫師

今年1月下旬為春節假期，因此1月中旬開始大力清掃家裡，平常清掃時沒有注意的角落已蒙上一層層的灰塵，就拿著刷子及清潔劑拚命地刷，為了方便操作，只戴上一次使用性的薄塑膠手套，看到清掃成果很有成就感。

郭主任願意和我加LINE以便在旅遊中可以與他保持聯繫，我很感動。圖／林元章提供 但到了晚上，右手食指開始隱隱作痛，第二天趕快掛台大新竹醫院感染科郭漢岳主任門診。主任觸摸我的右手食指出現疼痛、熱及脹的感覺，診斷為蜂窩性組織炎，開立口服抗生素及塗抺藥膏，且抽血檢查發炎指數及做細菌培養。

巧的是，好友夫婦從美國返台並約好年後一起去南橫旅遊，但我很猶豫食指的蜂窩性組織炎是否可出遠門，於是請教郭主任意見，主任親切的說可以，但叮嚀旅遊時要按時吃藥及擦藥膏，每天要傳手指的照片給他看傷口狀況。

我就懷著一顆忐忑的心和好友一起遊覽南橫，並帶著生理食鹽水、紗布、膠帶及棉棒，遵醫囑吃藥、擦藥及換紗布，晚上傳手指的照片給主任參考及聽從指示。很高興在南橫旅遊中，右手食指恢復很好，回診時主任說不必再吃藥，擦藥膏即可。

我和郭主任因手指發炎而認識，他是一位專業且親切解說病情的好醫師。主任願意和我加LINE以便在旅遊中可以與他保持聯繫，隨時掌握病情的發展，我很感動感恩，郭主任真是一位視病如親的好醫師。