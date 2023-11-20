健康名人堂／助人為快樂之本 是有科學證據的

這些年，除了新冠疫情，還有氣候變遷而天災頻繁，加上科技發展，造成貧富差距擴大，收入嚴重不平等，而導致全球人民的生活壓力及焦慮感倍增。

根據「世界精神病學」刊登研究指出，全球三分之二的工作者罹患憂鬱症。而台灣調查顯示，20歲以上的成人，約有三成出現焦慮、憂鬱症及躁鬱症。有半數青少年表示有學業壓力的苦惱，有17%被診斷罹患憂鬱症。

心理健康才有真正健康

世界衛生組織將每年十月十日訂為「世界健康日」，宣示「有心理健康才有真正的健康」，呼籲各國都應重視人民的心理健康，並且採取行動，使得每個人都能享有優質心理保健的基本人權。

近十幾廿年來，在台灣社會，精神疾病的汙名逐漸被去除，心理健康議題終於受到重視，精神醫療的需求也不斷地上升。政府固然有責任，提供適當的醫療資源，來促進人民的心理健康，但是，每個人正向的生活態度，也能夠幫助自己處理壓力。

回顧30年有壓力有挫折

最近，午餐時候，有位年輕的同事問我，在我八十多年的歲月中，是否曾經憂鬱過？我說，在我這一生的不同階段，必定都會碰到不順心的事情。中年時，在美國學術界工作，競爭是不可避免的，不能說沒有壓力。過去30年，在惡劣的醫療環境下經營醫院，堅持做對的事，壓力更大，挫折更多，但我不曾因而陷入憂鬱。

雖然我是非分明，疾惡如仇，但我對事不對人。有時候，我寧可選擇做傻瓜，因為，我很在意心安理得。

回顧了一下過去的日子後，如果要問我，這一生是怎麼走過來的，我會說，我做任何事情，只想把它做好，不會與人計較，經常還很樂意多做一些，結果，我往往比別人學到更多，而且和同儕相處，也很和諧，多半時候，還因而獲得上司的賞識。所以，一路走得相當順遂，日子也過得很愉快。

心理學有個概念叫「Helper's High」，這是人類演化過程，只有互助才能夠生存下去，而產生的直覺本能。根據心理學的研究，慷慨的表現（generosity）基於大腦的獎勵系統。如果我們幫助別人，大腦就會釋出神經傳導物質，如多巴胺（dopamine）及催產素（oxytocin），卽所謂愛情荷爾蒙（love hormone），因而促進社會連結。

助人會降低壓力及焦慮

「助人」強化了我們與社會的連結，就會減輕生活的壓力，提供我們生存的力量，進而促進我們的健康。當我們善待別人，體內就會釋出內啡肽（endorphins)， 這是天然的止痛劑，它會降低我們的壓力和焦慮，少了壓力及焦慮，日子就好過多了。

而且，當我們善待他人，也會影響他們做同樣的事，這個善的循環，就會逐漸擴大，最後形成一個和樂的社會。

邱吉爾說「我們靠索取求生活，但付出定義我們的生命（we make a living by what we get，but we make a life by what we give）」。