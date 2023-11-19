珠寶設計師罹癌苦撐 母越洋1句話讓她放下一切：學會接受不完美

今年28歲的珠寶設計師李貞幸有著亮眼外表，不說沒有人知道，她在2年前罹患乳癌、在遙遠的英國獨自抗癌，癌症給了她苦難，但也讓她學會接受不完美，將她打磨出耀眼模樣。

26歲是許多人追逐夢想的年紀，這一年李貞幸確診乳癌。對人生充滿理想的李貞幸不想因為生病而放棄夢想，將罹癌的事藏在心裡，不告訴身邊任何親朋好友，努力維持往常的生活，獨自面對癌症的治療。

在英國倫敦苦苦掙扎了3個月，李貞幸在某一天突然承受不住，終於拿起話筒，打了一通越洋電話，告訴家人事實。「回來吧，媽媽陪妳」，媽媽的一句話，讓武裝起自己的李貞幸卸下心中倔強，決定放下一切，離開倫敦。

李貞幸說，生病前，她是完美主義者，面對癌症，最難的就是接受自己的不完美。「癌症，給了我一個新的自己」，回歸珠寶設計師日常後，同時擁有設計師與癌症病人雙重身分的李貞幸，決定創立品牌，希望透過作品給更多和自己一樣的人共鳴與力量。

李貞幸是第17屆10大抗癌鬥士之一，台灣癌症基金會今天下午舉行頒獎典禮，台灣癌症基金會董事賴基銘說，雖然癌症發生率逐年攀升，但死亡率逐步下降，存活率超過6成，癌症已經不再是不治之症，越來越多的癌友成功地克服疾病，邁向新生活。

賴基銘說，面對癌症的恐懼大多來自於不了解，因此基金會每年舉辦10大抗癌鬥士徵選，期待透過鬥士們的經歷，鼓舞正在與癌症奮戰的病友，幫助一般大眾不會如過去聞癌色變。今年在典禮現場，更是邀請歷屆鬥士回娘家，和「學弟妹們」分享自己的生命故事。

除了李貞幸，今年的得主還有罹患胃癌的藝人唐玲（本名謝玲玲）；罹患乳癌，但在黑暗中帶入光與熱的康峰菁；積極面對找到生命出路，患有淋巴癌的周育玲；患有惡性淋巴瘤，從輪椅出走，找到生命精彩的姚富菻。

還有罹患胸（部）結締及軟組織惡性腫瘤，抗癌成功投身偏鄉教學計畫的江珈瑛；面對下牙齦癌與舌癌辛苦抗癌之路，卻堅持不放棄的余金山；從低谷向陽而生，確診灰色地帶淋巴癌的林亭君；患有血癌與大腸癌，直球面對命運的短腿千千黃千芸；戰勝肝細胞癌的擺渡人鄭名威。