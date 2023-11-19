52歲女罹血癌雙腿截肢又罹大腸癌 今獲選十大抗癌鬥士

52歲黃千芸是呼吸治療師，某天起腿上開始莫名出現瘀青，並且遲遲未消退，檢查後確診「急性骨髓性白血病血癌」，化療引發敗血症因此雙腿截肢，又罹患了大腸癌，感謝丈夫一路陪伴讓她能夠堅持抗癌。台灣癌症基金會今舉辦第17屆「10大抗癌鬥士頒獎典禮」，台灣癌症基金會董事賴基銘指出，台灣癌症5年存活率目前已達6成，已不再是不治之症，希望透過癌友的生命故事鼓勵更多人克服疾病。

賴基銘表示，癌症發生率雖然逐年攀升，然而死亡率卻逐步下降，而且癌症5年存活率也從20年前的40.7%，來到最新2020年統計的61.5%，存活率超過6成，癌症已經不再是不治之症，愈來愈多癌友成功地克服疾病，邁向新生活。

台灣癌症基金會今舉辦「10大抗癌鬥士頒獎典禮」，希望透過抗癌鬥士的故事，鼓勵更多癌友勇敢抗癌。52歲的黃千芸是為呼吸治療師，某天發現腿上莫名出現的瘀青沒有消退，才懷疑是血癌沒想到便一語成讖，化療時又引發嚴重敗血症，進行成功率僅3%的雙膝上大腿截肢手術；血癌治療完畢後緊接著確診大腸癌。

黃千芸表示，當時得知確診大腸癌便忍不住在老公的懷裡爆哭，「為什麼？我已經這麼努力想活著了…」但也感謝老公的陪伴，讓她擁有如此堅強的內心，對抗癌症，如今已經和「短腿」和解，希望用自身經歷鼓勵他人，也能積極面對癌症治療。

今年27歲的姚富菻，5歲時脖子的淋巴位置腫了起來，起初以為只是感冒，住院後雖消腫，但不久後又復發，甚至伴隨雙腳疼痛，父母緊急轉院檢查後才發現，「腫瘤已擴散全身，轉移到腰部脊髓」；而治療過程中因脊髓被腫瘤壓傷，造成終生下半身癱瘓。

姚富菻表示，治療雖然很順利，但因為種種後遺症，一輩子都要依靠輪椅代步了，因此感到自卑，甚至自我懷疑「自己會不會是這世界的負擔？」，直到有一次參與了偏鄉義診，發現自己也有回饋社會的能力，也到各大學校演講分享經歷、經營影音頻道，以身障者的角度，分享如何生活、如何克服困難，給予輪椅族們嘗試的勇氣，他說，「生命中重要的不是它的長度，而是它的溫度。」

28歲的江珈瑛，自幼因為單親家庭而受到校園霸凌，家境貧困到一度須以廚餘果腹，為了挑起家計放棄理想大學，努力成為一名普通人，卻在20歲那年確診了胸部結蒂及軟組織惡性腫瘤，曾經因腫瘤壓迫神經而導致下半身癱瘓甚至無法自主排泄，深深感到「活著好難」。

江珈瑛在醫院結識與自己年齡相仿的戰友，彼此相伴撐過病情嚴峻的時刻，但身邊戰友紛紛離世，讓她提醒自己「把握當下」，因此離開都市到屏東偏鄉小學教書，希望以自身生命經驗，幫助與自己童年類似的孩子。她說，「用生命影響生命，是我一輩子的使命」。

台灣癌症基金會「10大抗癌鬥士徵選活動」已邁入第17屆，累積有超過100位抗癌鬥士入選，今年入選的還有28歲罹患乳癌的珠寶設計師李貞幸；52歲罹患胃癌的謝玲玲；45歲罹患乳癌的康峰菁；47歲罹患淋巴癌的周育玲；58歲罹患下牙齦癌與舌癌的余金山；35歲罹患灰色地帶淋巴癌的林亭君；以及35歲罹患肝細胞癌的鄭名威。