氣溫驟降...健康的人怎猝死？家中3處最易發生 醫曝6點致命：非穿暖就好

入秋首波冷氣團報到，全台灣降溫有感，今（19）日傳出衛福部口腔健康司長賴向華，疑因天冷引發心肌梗塞猝死消息，享年56歲。不少人疑惑平日健康的人，無心血疾病史、不菸不酒、沒熬夜習慣，甚至已穿厚厚的衣服保暖，為何還會猝死？對此，黃軒醫師也在臉書粉絲專頁分享過去急救經驗，寫下6點致命關鍵，提醒大家在秋冬之際，千萬不可輕忽。

1. 馬上起床的要命

黃軒指出，秋冬季起床可以慢慢賴床，而不是一腳踢開溫暖被窩，若忽然拿掉保暖措施，在毫無防禦下接觸到冷空氣，皮膚對於冷的反應就是趕緊收縮，曾有人一下床就猝死，正是輕忽在秋冬要慢慢起床，先確認四肢和身體是否暖化並加件外套暖身。

2. 洗臉刷牙的時候

起床後，大家緊接著都會進入浴室洗漱，黃軒示警，浴室濕氣重又陰冷「是最容易猝死的地方之一」。有些人不僅冬天還用冷水洗臉刷牙，上廁所也會有彎腰動作，黃軒提醒，洗臉刷牙前要先泡溫水，打開熱水和冷水交和一下，再慢慢地洗臉刷牙，簡單動作就可以避免臉和血管被冷水急凍收縮，降低猝死的風險。

3. 脫衣服的時候

黃軒表示，很多人都以為泡湯或洗熱水澡在冬天很舒服，也以為這樣做就是禦寒，卻忘了一離開熱水，熱水珠黏在光溜溜的身體上，接觸到急凍空氣，身體瞬間感受到的是令全身抖顫不已的冷切，因此切記毛巾不宜放在太遠地方，要馬上擦掉水珠並穿上衣服。

4. 忽略耳根脖子

黃軒回顧過去經驗分享，看過很多猝死的病人，猝死前幾乎是沒有保護耳根和脖子的，似乎以為把四肢穿暖就算保暖到了。然而耳根2片薄薄，沒有身體內厚厚的脂肪增暖，脖子則集中了體內許多細小的交感神經和血管，其實只是戴個圍巾和耳罩就可以救命了，忽略的話實為可惜。

5. 衣服層次穿錯

一次遇到心臟猝死的病人，在護理人員剪開衣服急救下，黃軒才發現可能誘發猝死的原因之一。黃軒提及，該病人穿著2層T恤加外套，𥚃面竟然沒有毛衣，但正確的冬季穿著應該要是「三明治」穿法——最裡面是棉衣吸汗、中間是毛衣維持溫度、外面才是防風防水外套，一旦穿錯，便不能保留自身溫度，是會一直處在失溫狀態的。

6. 運動猝死

「運動是好事，但要有生理常識」，黃軒指出，最常見的運動猝死，大部分有以下行為——沒有暖身突然運動、激烈運動後急停下、高山峻嶺處於缺氧環境或做不熟悉的運動。黃軒表示，人在無運動的狀態下，血液回流至心房只靠「靜脈收縮」就足夠，但劇烈運動時，心臟每分鐘要輸出無運動時的6至17倍，肌肉血流量也要增加超過25倍，當遇到外面環境冰冷，血管卻持續收縮，甚至梗塞了心臓血管，這時回心臟的血流必定不足，就很可能產生猝死之危險。

黃軒最後也提醒，猝死通常好發於「深夜和清晨」，除了晨運的人，大部分人猝死會在哪裡呢？其實大多會在家中「臥室、客廳、浴室」而非外頭，遇到秋冬季寒流籠罩，除了在家起居習慣要改，也不要以為有穿保暖衣物就算預防血管猝死，更不要因為年輕就不理會上述預防。