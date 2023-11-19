反對護理、醫藥學系超額招生 近千醫事人員上街：非人力荒解方

醫事人員今天上凱達格蘭大道舉行「黑十字運動」，要求嚴格堅守全國醫事人力總量管制，包含醫學系、中醫學系、牙醫學系、護理系和藥學系等招生名額，避免醫事人力過剩加劇。

西醫、中醫、牙醫、護理師、藥師等醫界5大團體今天下午集結凱達格蘭大道，台灣醫事人員大聯盟號召近千名醫事人員與民眾在總統府前舉行「黑十字運動」，要求立刻停止增加名額政策，與基層舉行總量管制會議，將醫事人員總量管制入法。

台灣護師醫療產業工會、臉書社團藥師聊聊天、本土小牙醫聯盟、台灣美容醫學產業全國聯合會、台北市醫師職業工會、維護中醫總量管制聯盟及台灣中醫臨床醫學會現場共同發表聲明，指出台灣醫療資源缺乏並非因數量不足，而是因分布不均、勞動條件和就業環境不佳。

近年數度提出反對超額的是國外牙醫學歷「波波牙醫」議題，台灣基層牙醫師協會理事長、本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，波波牙醫未經過國內入學和在學考核，恐影響訓練品質和國內學生受教權，要求衛福部將國外學歷牙醫實習名額限制為國內招生名額的1/10。

各大學爭設中醫學系，國立陽明交通大學113學年度「外加名額」設立中醫學系學士班，大聯盟總召兼維護中醫總量管制聯盟召集人陳嘉帆說，陽明交大成立中醫學系應比照牙醫系，從其他學校移撥名額，要求政府信守中醫總量管制入法承諾，114年將招生名額回歸365名。

疫後嚴重出走潮的護理界，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳認為，台灣在10年前開辦學士後護理系，10年後留在護理職場比例不到一半，甚至如今連既有的護理系都招不滿，早已證明增加招生名額無法解決問題，解決人力荒應從提升薪資、合理三班護病比入法做起。

反藥學生增額聯盟今天在黑十字運動舉行前，則選在立法院前同樣針對反對藥學生增額，呼籲醫事人員總量管制入法上街，現場約有近百名民眾參與。反藥學生增額聯盟召集人沈采穎說，醫院缺藥師就增加藥學生名額，並非人力荒解方，但中山醫學大學10月3日同意增設藥學系45個名額。

沈采穎認為，現階段處方過度集中在醫院、診所，藥局處方量不足，無法提供藥師好待遇，藥局招人不易。建議醫院所有的慢性病處方箋皆釋出，醫藥分業單軌制讓處方回歸社區藥局，再加上提高健保給付，獲得合理的報酬可解決藥師人力不足。