千人響應！「黑十字運動」醫師節後上街 他批：醫療和長照都會垮

醫界五大團體西醫、牙醫、中醫、護理師、藥師今天在總統府前發起「黑十字運動」，集結逾千人在凱道抗議，並提出4大訴求，現場矗立一座4公尺高的巨大黑色十字，現場支持者一同高唱「黑十字之歌」，強力呼籲政府重視醫事人力不斷流失問題。

現場聚集近千人，包括5大領域執業人員與學生，該活動是台灣醫事人員大聯盟舉辦，活動從下午兩點開始，提出四大訴求，停止增額政策、提高醫療支出GDP占比、與基層召開總量管制會議、醫事人員總量管制入法。

台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州表示，特別選在醫師節的7天後舉辦抗議集會，象徵「醫療已死」。他說，過去3年醫事人員不畏辛勞，堅守防疫第一線，但真心換絕情，政府不僅醫療支出佔GDP比例遠低於先進國家，健保點值下探新低，給付拖延核刪，主計處更把衛福部的預算統刪，造成經費不足，置全體國人醫療健康於不顧，導致勞動和經營條件惡劣，不斷失望離職出走，醫療品質連帶急劇下滑，嚴重影響民眾醫療安全。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，醫事人力不斷流失，政府只想降低國考門檻，以為就能解決人力問題，卻不正視過勞問題、護病比過高問題，現有的護理系學生都已招不滿，主管機關仍透過增加名額、降低國考門檻的方式補人，是棄病人生命安全於不顧。

Clean air大聯盟召集人彭華幹也到場聲援，痛批政府宣稱明年要投入200億元給醫事人員合理加給，最快後年兌現，這根本是政治支票、畫大餅。他說，政府必須落實醫事人員總額控管，改善醫療人員勞動條件，爭取醫療資源確保民眾醫療安全。

彭華幹同時說，台灣將邁入超高齡社會，完善落實長照健保政策刻不容緩，現階段最大困難就是財務稅收不穩，長照基金7成以上來自菸稅，健保支出大半仰賴菸捐，國健署卻一直卡關加熱菸，直指「政府什麼都做不好，醫療體系和長照健保都會垮」。