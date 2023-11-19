醫界5師發起「黑十字運動」破千人上街 4大訴求籲政府別再騙

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」5師團體發起「黑十字運動」，今日集結了逾千人在總統府前抗議，並提出4大訴求「停止增額政策」、「提高醫療支出GDP占比」、「與基層召開總量管制會議」、「醫事人員總量管制入法」。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，醫事人力不斷流失，政府卻只想降低國考門檻，以為就能解決人力問題，卻不正視過勞問題、護病比過高問題。

黑十字運動今下午集結「西、中、牙、護、藥」5大領域執業人員與學生，活動於下午一點半集合，即使今日烈日當頭也集結近500人，二點活動開始時更已集結了超過1000人到場支持。

「破洞的水桶，一直加水有用嗎？一家公司一直在徵人，什麼原因？人留不住嘛！」陳玉鳳說，10年前開辦學士後護理系，10年後多少人留在護理職場？比例僅3至5成，早已證明增加招生名額無法解決問題。政府10年前就在騙護理師，直到現在也還在騙，勞動環境始終沒有改善，只有不斷增加的護病比。

陳玉鳳強調，現有的護理系學生都已招不滿，主管機關仍透過增加名額、降低國考門檻的方式補人，是棄病人生命安全於不顧，台灣持有護理相關證照友32萬人，但實際執業者僅剩19萬人，「解決人力荒應從提升薪資、合理三班護病比入法及建構友善職場做起」。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」是「假偏鄉真後門計畫」，讓他們沒有執照就可以申請，實習名額翻數倍，既沒有強制偏鄉服務約束力，且拿到執照後服務地點根本不是偏鄉，過程中還會調走教學醫院師資，恐影響訓練品質和國內學生受教權。要求立刻廢除「掛羊頭賣狗肉」計畫，依照國內8所牙醫系的聲明及過去衛生署跨部會決議，將波波牙醫實習名額限制為國內招生名額的10分之1。

不過，衛福部當時澄清，「無照沒實習者」會違反醫師法第28條規定，並沒有相關的政策，而偏遠地區牙科醫療資源尚有不足，本計畫係規劃運用醫院牙科間區域聯防模式，建立牙科醫療網，提供全民優質可近之牙科醫療資源，均衡牙科醫療資源。

藥師聊聊天社團召集人、藥師鄭文柏指出，世衛組織建議每萬人配置5名藥師，教育部說花東缺藥師核准慈濟大學增設藥學系，但實際上花東每萬人分別有13甚至17名藥師，遠高過WHO建議及OECD平均，政府該做的應該是增加離島偏鄉藥師的給付，留住在地人才。

台灣中醫臨床醫學會陳麒方理事長表示，「浮濫增額的爭議元凶是教育部，教改把100多位個體教成無差異的一類人，阻礙進步，教育模式未調整、畢業後訓練未完備，現在要教1000個？」政府官員還打算調整錄取分數、權重，以利更多人上榜？水桶有漏洞應該是補洞，而不是灌注更多水，這樣問題持續存在。