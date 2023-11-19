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醫界5師組「黑十字運動」上街怒吼 為賴向華猝逝默哀30秒

聯合報／ 記者鄒尚謙賴昀岫／台北即時報導
現場為今天猝逝的口腔健康司長賴向華默哀。記者賴昀岫／攝影
現場為今天猝逝的口腔健康司長賴向華默哀。記者賴昀岫／攝影

今日醫界「西、中、牙、護、藥」5師團體發起「黑十字運動」，集結了逾千人在總統府前抗議，現場抗議參與人員群情激憤，不斷怒吼要求政府正視醫事人員的需求。不過，今晨傳出衛福部口腔健康司長賴向華猝逝的消息，活動主持人蔡豐州帶領群眾默哀30秒，表示「賴教授育人無數，他的離開是國家的一大損失」。

賴向華於今天清晨傳出，疑似天冷引發心肌梗塞猝死，享年56歲。衛福部長薛瑞元今早證實，賴司長確實於今清晨過世，得知事件發生後，也感到十分「震驚」及「痛心」。

黑十字運動今下午集結「西、中、牙、護、藥」5大領域執業人員與學生，活動於下午一點半集合，即使今日烈日當頭也集結近500人，二點活動開始時更已集結了超過1000人到場支持。

陳抗現場群情激憤，但卻因為賴向華的猝逝，現場默哀30秒。蔡豐州表示，「賴教授也是一位牙醫師，在學校育人無數，今日的離世是國家一大損失，學校內的教授愈來愈少，跟醫院一樣執業環境不佳，給予為醫事人員奮鬥的師長給予尊重與支持。」

賴向華為台大教授，衛福部口腔健康司去年5月4日正式成立，賴向華是今年7月起從台大醫院牙醫部借調口腔健康司擔任司長。據台大醫院牙醫部單位人員簡介，賴向華擁有台灣大學牙醫學士、臨床牙醫學碩士及博士學歷。

賴向華更具有英國愛丁堡皇家外科學院院士身分，他的專長是齒顎矯正學、口腔植體學、家庭牙醫學、生物材料及力學，主要研究領域為異常咬合診斷與治療等。

黑十字運動今下午集結「西、中、牙、護、藥」5大領域執業人員與學生，近千人到場支持。記者鄒尚謙／攝影
黑十字運動今下午集結「西、中、牙、護、藥」5大領域執業人員與學生，近千人到場支持。記者鄒尚謙／攝影
黑十字運動今下午集結「西、中、牙、護、藥」5大領域執業人員與學生，近千人到場支持。記者鄒尚謙／攝影
黑十字運動今下午集結「西、中、牙、護、藥」5大領域執業人員與學生，近千人到場支持。記者鄒尚謙／攝影

衛福部 台大醫院 牙醫 心肌梗塞

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