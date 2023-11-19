薛瑞元：清冠1號信賴契機 已訂中草藥複方驗證標準

嘉義大學今天舉辦台灣中醫藥產業趨勢論壇，衛福部長薛瑞元表示，中醫藥研究所研發的清冠1號帶給民眾信賴，已訂定中草藥複方驗證標準以利申請藥證，有助中醫藥長久發展。

國立嘉義大學、衛生福利部國家中醫藥研究所及台灣中藥臨床學會今天在嘉大蘭潭校區聯合舉辦「2023臺灣中醫藥產業趨勢論壇」，薛瑞元、民進黨籍立委王美惠、嘉義市副市長林瑞彥等出席，現場有500多名來自全台對中醫藥產業發展有興趣的民眾參與。

薛瑞元致詞指出，嘉義市長黃敏惠曾建言嘉義市及嘉大是發展中醫藥產業的最佳地點，適逢國家中醫藥研究所設立南部分所的考量，加上「中醫藥發展法」通過後，持續不斷推動「中醫優質發展計畫」需要，以及台灣中醫藥材需求的穩定供給，因此，中醫藥研究所、嘉市府及嘉大3方經過多次討論及現場勘查後，目前已有相當進展。

薛瑞元表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中醫藥研究所研發的清冠1號帶給民眾信賴，是中醫藥發展契機，衛福部已訂定中草藥複方驗證標準以利申請藥證，有助中醫藥長久發展。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大在醫農、教育、生技及獸醫等領域教研能量有目共睹，將以豐沛的農業栽培、生物技術及中醫藥研究科學專業為主體、生醫資源為輔，在水上鄉三界埔國家級中草藥種植基地及阿里山脈下的嘉大林場栽培本土藥用植苗，有助於嘉大中醫、醫學院發展獨有特色。

嘉大指出，期盼成立全人健康中醫、醫學院，因應嘉義地區民眾及醫療院所的企盼，更能支持彰雲嘉投的醫療資源發展；嘉大今年4月成立醫學院籌備處進行各項籌備工作，作為中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育基地。