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看到金屬就怕！冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天一到，不少人碰到東西就會「靜電」，不管是穿毛衣或是開門，甚至跟朋友不小心碰到也可能有「電波交流」，總讓人感到有點害怕。 圖／canva
冬天一到，不少人碰到東西就會「靜電」，不管是穿毛衣或是開門，甚至跟朋友不小心碰到也可能有「電波交流」，總讓人感到有點害怕。 圖／canva

冬天一到，不少人碰到東西就會「靜電」，不管是穿毛衣或是開門，甚至跟朋友不小心碰到也可能有「電波交流」，總讓人感到有些害怕。最近有一名網友「瘋狂被靜電」，甚至看到金屬物品就害怕，上網尋求解方，不少過來人也教一招，「先摸牆壁就可以了」。

一名網友在PTT指出，最近冬天到了，原本在台灣還好，結果到日本後就一直被靜電，摸門把、手機、筆電都會被電，最扯的是連手濕的時候，摸門把都能被電，「電得我心好累，看到金屬製品就害怕」，想問網友該如何解決。

此文一出不少過來人表示，「摸牆壁放電」、「要碰金屬物例如門把前，另一隻手先去碰木頭類的東西（貼皮塑膠不行），再同時碰門把就沒事了」、「摸門把前先摸牆壁放電，我以前也常被電，摸了牆壁後就不會了」。

中醫博士樓中亮也曾在臉書發文指出，靜電的產生是因為物體接觸、摩擦及剝離而出現負電荷移動，正負電不平衡，就會產生靜電，最常見的就是在更換衣服時的摩擦，身體的負電荷被帶走只留下正電荷，接著再碰到金屬物品時，負電荷就會觸發了放電反應。

另外在乾燥的環境有利於電荷的轉移和累積，所以冬天比較容易發生靜電，再加上冬天衣服穿得多，衣服之間相互摩擦產生大量的電荷，電荷沒有途徑放掉，累積在衣服表面，等於全身上下都充滿了靜電荷。

樓中亮表示，做足身體的保濕措施，就能減少發生靜電的機率，包含每天一定喝足量的水，整天的水分攝取不低於2000毫升；另外也可以喝潤喉茶，用百合30公克加上1500毫升的水，煮來當開水喝，可改善皮膚乾燥及口乾舌燥，最後則是保濕食療，可以喝雞湯、魚湯或吃木耳、秋葵、山藥、豆漿等。

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