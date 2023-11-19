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上千名醫事人員發起「黑十字運動」 衛福部最新回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫事人員大聯盟日前在立法院集結，宣布今舉辦「黑十字運動」。本報資料照片
台灣醫事人員大聯盟日前在立法院集結，宣布今舉辦「黑十字運動」。本報資料照片

西醫、中醫、牙醫、藥師、護理師等醫事人員組成「台灣醫事人員大聯盟」，今號召千人至總統府前靜坐抗議，一同發起「黑十字運動」，呼籲進行醫療改革，要求教育部和衛福部將醫事人力總量管制原則盡速入法。衛福部長薛瑞元表示，醫事人力總量管制，過去不曾入法，沒有法律明文規定「那一類職位有多少人」，人力需求多要評估，用固定數字框住，是不是適當、合理，還須討論。

薛瑞元說，各職類人力的需求，須視不同的情形，如現在不僅是台灣，全球護理人力短缺，若往後人力總量由法規限制，遇到類似人力短缺時，又不准額外增加，這點對現有護理人力並不公平。衛福部上周五和護理師護士公會全聯會討論時，全聯會認為須往增加人力的方向前進，這樣才不會讓現有的護理師太忙，不會超時工作。至於其他醫事人力部分，目前沒有增額計畫。

今年有兩家學校各增開藥學系、中醫系。薛瑞元表示，醫事人員總量管理牽涉到教育部、衛福部等，當有學校申請新設科系或增額，衛福部會提供該職類的人力評估結果，供教育部參考。這一次開設中醫系，為中醫界長久訴求，希望有一個國立的中學系，並由陽明交大提供一個名額。

薛瑞元說，以往對於醫事人力增額為一種默契，按照需求高低進行檢討，已經很多年都沒有變了，今年護理人員是另當別論，而其他各別情形都可以再討論，如要把新增中醫系的員額減回來，均可以再來尋求共識。

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