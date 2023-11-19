天冷雞蛋買氣增！ 公會：本周蛋價仍維持批發價48元

蛋價已經連3周降價，不過，台北市蛋商公會常務理事劉威志今天表示，近期因天氣轉涼、買氣上升，庫存已無持續累積，但還需觀察銷售情況，昨天召開會議討論蛋價時，決議維持本周蛋價，不做調整。

先前因進口蛋食安風波、天熱，以及學校禁止液蛋等原因，影響本土雞蛋買氣不佳，雞蛋庫存壓力，蛋價連3周降價。

劉威志表示，近期天氣轉涼，買氣逐漸回升，出貨量大增，原先庫存量都有2天以上，現在庫存壓力較小，庫存量沒有持續增加，反有下降趨勢。

針對雙北等10縣市預計要討論是否取消液蛋禁令，劉威志說，目前學校尚未討論是否取消禁令，但希望能盡快取消；先前雖傳出可能取消禁令，但並沒有因此拉高買氣；現在買氣回升，主要還是因為天冷的關係。

理事長林天來表示，目前本土雞蛋的產量穩定，但因學校仍禁用液蛋所以銷售較差，他呼籲10縣市學校盡快取消禁令，現在雞蛋根本沒有任何問題，維持禁令沒有任何意義。

至於入冬氣溫將逐漸轉冷，雞蛋需求將進入旺季，蛋價是否會有調升的可能？劉威志表示，天冷確實需求量會增加，但是否調漲蛋價還需要再觀察；林天來表示，因為庫存還沒有銷售完畢，會先以清空庫存為主，未來若沒有庫存，再來討論調漲，目前就還是維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。