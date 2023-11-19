加油且慢！中油宣布明天起汽油降0.1元、柴油不調整

台灣中油公司宣布，自明（20）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.9元及3.1元。

中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌1.80美元，新台幣兌美元匯率升值0.113元，國內油價依公式計算跌幅為1.99%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.6元及2.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.9元及3.1元，國內汽油實際每公升調降0.1元、柴油價格不調整。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.9元及3.1元均由中油吸收，累計今年至10月底止，中油共吸收約127.37億元。