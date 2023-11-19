強烈冷氣團減弱漸回暖 周五東北季風報到再變天

強烈大陸冷氣團影響，今晨各地冷颼颼。中央氣象署預報員張承傳表示，今晨低溫前3名集中竹苗地區，最低溫出現在新竹峨眉僅8.0度。今天白天起冷氣團減弱，氣溫漸回升；明起至周四各地白天高溫26至28度，周四前西半部留意日夜溫差大。周五起東北季風報到，北部轉涼、高溫降至22至25度，北部山區、宜花東降雨機率增。

張承傳指出，今天清晨，花蓮以北出現10度以下低溫，前3名為集中在竹苗地區，分別是新竹峨眉8.0度、苗栗頭屋8.1度及苗栗三灣8.3度。

他說，今天白天起，這波冷氣團逐漸減弱，氣溫開始逐漸回溫；北部高溫今可回升至23度、中南部26度、東半部24度，整體氣溫舒適，但留意日夜溫差大。另外，今天水氣偏少，各地晴到多雲為主。

張承傳說，明天清晨中部以北低溫約15度；不過，從周二至周四各地低溫持續回升到17至19度。明天高溫比今天回升，周二至周四北部高溫25至26度、各地白天溫度26至28度。

他表示，周五起至周六東北季風增強，北部、東半部天氣又轉涼，因這波強度稍弱，低溫變化不大，高溫則略降，北部、東北部22至25度；中南部不受影響，日夜溫差大。

降雨型態方面，張承傳指出，今天至周四水氣少，各地多雲到晴為主，僅東半部地區零星短暫雨。周五至周六，東北季風影響，迎風面降雨增多，北部山區、宜花東降雨提高，西半部維持多雲到晴。