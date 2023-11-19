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凌晨地牛翻身震央在高雄西南外海 網驚：忽然抖了一下

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今晨零時58分許發布地震訊息，震央在高雄市政府西南方60.2 公里、台灣西南部海域，地震深度35.8公里，芮氏規模4.5。圖／取自中央氣象署
中央氣象署今晨零時58分許發布地震訊息，震央在高雄市政府西南方60.2 公里、台灣西南部海域，地震深度35.8公里，芮氏規模4.5。圖／取自中央氣象署

中央氣象署今晨發布零時58分許「小區域有感地震」訊息，震央在高雄市政府西南方60.2公里、台灣西南部海域，地震深度35.8公里，芮氏規模4.5；消防局指未接獲任何災情，不少網友對於地震有感，有網友指，「忽然抖了一下」、「晃了一下，還想說誰搖我床」。

中央氣象署今晨發布零時58分許「小區域有感地震」訊息，震央在高雄市政府西南方60.2公里、台灣西南部海域，其中屏東縣地區最大震度1級、小琉球1級、東港1級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

地震過後，有PTT高雄網友發文詢問「地震？」並貼出中央氣象署的地震訊息，指新興區有感，不少網友附和對於地震當下感覺「有感」。

有網友指，「剛剛大搖了兩下」、「忽然抖了一下」、「苓雅區有感，突然晃了好大一下」、「三民區10樓超有感」、「楠梓區一下， 嬌羞的地震」、「鳥松晃了一下，還想說誰搖我床」；也有網友直指「睡死完全沒感覺」。

中央氣象署今晨零時58分許發布地震訊息，震央在高雄市政府西南方60.2 公里、台灣西南部海域，地震深度35.8公里，芮氏規模4.5。圖／取自中央氣象署
中央氣象署今晨零時58分許發布地震訊息，震央在高雄市政府西南方60.2 公里、台灣西南部海域，地震深度35.8公里，芮氏規模4.5。圖／取自中央氣象署

地震 氣象署 高雄市

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