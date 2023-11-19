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新竹峨眉8.0度 強烈冷氣團影響、氣象署發布8縣市低溫特報
今天清晨強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地偏冷，易有10度以下氣溫發生。新北至苗栗及彰化、南投、雲林、花蓮局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。
影響時間為今天上午。黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
氣象署說，今晨仍受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，中部以北及宜蘭低溫12到14度，其他地區15、16度，輻射冷卻明顯，在桃竹苗和花蓮出現局部10度以下低溫，最低溫則發生在新竹峨眉8.0度，其次是苗栗頭屋8.1度，早上出門感受上仍偏冷，務必做好保暖工作。
今天白天起冷空氣減弱，氣溫逐步回升，北部及東半部高溫22到24度，中南部可以來到25、26度，各地日夜溫差大，請留意溫度的變化適時調整穿著；天氣方面，由於環境偏乾，各地皆為晴朗穩定的天氣。
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