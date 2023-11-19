快訊

新聞幕後／討論民調過程藍先送對方一分 專家喬不攏急叩…柯失聯8小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹峨眉8.0度 強烈冷氣團影響、氣象署發布8縣市低溫特報

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今晨仍受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，中部以北及宜蘭低溫12到14度，其他地區15、16度。本報資料照片
今晨仍受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，中部以北及宜蘭低溫12到14度，其他地區15、16度。本報資料照片

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地偏冷，易有10度以下氣溫發生。新北至苗栗及彰化、南投、雲林、花蓮局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

影響時間為今天上午。黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署說，今晨仍受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，中部以北及宜蘭低溫12到14度，其他地區15、16度，輻射冷卻明顯，在桃竹苗和花蓮出現局部10度以下低溫，最低溫則發生在新竹峨眉8.0度，其次是苗栗頭屋8.1度，早上出門感受上仍偏冷，務必做好保暖工作。

今天白天起冷空氣減弱，氣溫逐步回升，北部及東半部高溫22到24度，中南部可以來到25、26度，各地日夜溫差大，請留意溫度的變化適時調整穿著；天氣方面，由於環境偏乾，各地皆為晴朗穩定的天氣。

冷氣團 低溫

延伸閱讀

與男友到花蓮體驗飛行傘 妙齡女安全扣環脫落高空墜地身亡

苗栗6歲童帶3歲弟騎車溜出家上公路 騎不到1公里忘了回家路

台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

藍白合最後關鍵一晚 柯文哲苗栗辦「廟口開講」

相關新聞

二代健保首次改革 健保老藥藥價瘦身

新藥藥價屢創新高，健保財務受藥價影響日趨沉重。衛福部健保署首次研擬一系列藥價改革措施，未來過專利期的藥品將參考國際藥價，...

今年小客車領牌數 創20年新高

交通部近來力推各種公共運輸補助方案，不過私人運具依舊年年攀升，今年截至九月，自小客車新車領牌數達卅萬四四八八輛，創下廿年...

EMU900新電聯車 北北基桃通勤更舒服

台鐵採購52列新型電聯車EMU900型昨天全數到位，每列運量都比以往多500人左右，除了北北基桃的載客量提升，可以讓民眾...

竹苗8.1度 今起回暖日夜溫差大...吳德榮：周四晚再變天

根據氣象署資料顯示，今天最低溫出現在新竹縣峨眉、苗栗縣頭屋8.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象...

新竹峨眉8.0度 強烈冷氣團影響、氣象署發布8縣市低溫特報

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地偏冷，易有10度以下氣溫發生。新北至苗栗及彰化、南投、雲林、花蓮...

指劍畫派創新局 漫畫才子蕭言中病逝

有「台灣四大漫畫才子」之稱的漫畫家蕭言中，昨上午逝世，享年五十八歲。文化部長史哲聞訊深感哀悼與不捨。史哲表示，蕭言中創作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。