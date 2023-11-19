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竹苗8.1度 今起回暖日夜溫差大 吳德榮：周四晚再變天

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天各地仍晴朗穩定；天氣逐日回暖、陽光下舒適，入夜輻射冷卻作用、微冷至偏涼，日夜溫差大。本報資料照片
今天各地仍晴朗穩定；天氣逐日回暖、陽光下舒適，入夜輻射冷卻作用、微冷至偏涼，日夜溫差大。本報資料照片

根據氣象署資料顯示，今天最低溫出現在新竹縣峨眉、苗栗縣頭屋8.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，較昨晨微升，其他各地區平地最低溫約在9至11度。

吳德榮表示，今天各地晴朗，亦無降水回波。今天白天起至周四大陸高壓東移出海，逐漸變性、減弱，各地仍晴朗穩定；天氣逐日回暖、陽光下舒適，入夜輻射冷卻作用、微冷至偏涼，日夜溫差大。今天北部9至24度、中部10至27度、南部11至29度、東部10至26度。

吳德榮說，周四晚起另一波水氣偏少、冷空氣亦偏弱的東北季風逐漸南下；周五、周六迎風面雲量增，北海岸、東半部逐漸轉為偶有局部短暫雨的天氣，北台灣轉涼，中南部影響很小。

吳德榮 低溫

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