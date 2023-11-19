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新聞眼／挖東補西 醫療品質能提升？

聯合報／ 本報記者林琮恩

明年將滿卅歲的全民健保制度，逐漸顯現疲態，高齡化趨勢、勞動力人口下降的同時，新藥研發突飛猛進，藥價愈來愈貴，尤其癌藥、罕藥人年藥價動輒數百萬，由政府擔任單一保險人購買醫療服務，採取總額制的全民健保，財務吃緊人人皆知，就連健保署長石崇良都坦言健保已是「夕陽產業」。

健保署推動藥價改革，降低過專利期藥物價格，這項專家籲為健保開辦以來「最大變革」的制度早就該做，原廠藥隨學名藥上市競爭，價格本應下跌，但台灣過去卻仍核給較高藥價，同時納入愈來愈多新藥，讓健保成了「大胖子」，如今也讓健保財務走到接近末路。

此次調整老藥價格，並嘗試將資源挪至新藥，但基因治療時代來臨，健保近期給付罕病、癌症基金治療，動輒千萬，甚至數千萬，新制充其量只解得了近渴，政府應把眼光放遠，以公務預算成立癌症新藥基金，在健保體制外，挹注新藥，才有助於收載足夠的新藥品項，讓病友獲得最好的照顧。

政府不該只在健保體制內一翻再翻，缺點值就花錢補，醫護上街就砸錢挹注，形同「挖東牆補西牆」。政府對病友、醫界提出的健保改革建議充耳不聞，再不直視面對「健保無限好，只是近黃昏」的事實，日後醫學中心院長預言，國人看得到病、卻看不好病的情形，恐成事實。

健保 財務 癌症

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