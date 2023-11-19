藥價改革／醫界樂見 籲配套防缺藥潮

健保署研議健保老藥藥價瘦身，前健保局總經理張鴻仁說「這是健保開辦以來最大一次藥價改革，具重大歷史意義」，粗估新制對健保財務影響不到百分之一，卻有助新藥收載速度，也能避免不斷膨脹的藥價擠壓總額，衍伸醫療品質下降事件發生。但健保署前署長李伯璋提醒，老藥瘦身恐面臨一波缺藥潮，應要有相對應的配套。

張鴻仁表示，藥品一旦過了專利期，藥價會因有學名藥的出現而直直落，台灣因有健保核價機制，許多過了專利期的原廠藥與學名藥的價格一致，臨床上就沒有誘因去使用學名藥。宣示性的藥價優惠，鼓勵願意投入研發的國產藥廠，值得肯定。

台灣藥學會理事長康照洲表示，學名藥價格低，不只能降低健保財務的負擔，也能讓品項收載得更完備。但現在台灣的現況是臨床愛用原廠藥，使用量大，退出市場就會有難度。健保財務有限，日本早就開始推動「學名藥取代原廠藥」制度，就是希望讓藥價可以再調降。

但醫界對學名藥品質一直有疑慮，康照洲說，台灣現在製藥品質愈來愈高，也加入ＰＩＣ／ＧＭＰ制度，藥效不如原廠藥情形改善不少。不過，健保署調整藥價的同時，必須要保護國內產業發展，人工成本上揚，藥價卻持續下降，恐會發生藥廠不願投入生產困境，演變缺藥危機。

李伯璋說，不少健保藥價已被砍到只剩下糖果價，若健保署替老藥瘦身未能給予合理價格，藥價將會影響藥品品質，也可能讓藥廠出走。