二代健保首次改革 健保老藥藥價瘦身

新藥藥價屢創新高，健保財務受藥價影響日趨沉重。衛福部健保署首次研擬一系列藥價改革措施，未來過專利期的藥品將參考國際藥價，採十大醫藥先進國最低價給付，盼釋出健保資源，縮短健保收載新藥的時間。同時提供學名藥藥價優惠，盼鼓勵藥界「國藥國造」。新制需修法，健保署長石崇良說，預計年底預告，明年上半年有望施行。

過專利期藥品將降低核價

「這是二代健保上路以來，首次調整核價模式，是健保的大事。」健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保資源不足，新藥卻愈來愈貴，人年藥費動輒數百萬。藥費申報點數從一○八年的一三○一億點，到去年增至二三一六億點，占健保總額比率愈來愈高。健保財務吃重，導致罕藥、癌藥納保等待時間愈來愈長。

黃育文表示，收載在健保的藥品可分三類，第一類為新藥、第二類為過專利期未滿五年藥品、第三類為過專利期逾五年藥品；未來第二類藥品專利期過的第一年藥價，將採十大醫藥先進國最低價與國內市場平均價中，取低核價。若專利期過第二到第五年無任何學名藥上市，藥價採國內市場平均價核價，如有學名藥上市則與首年核價方式相同。

第三類藥品則取消三Ａ（過專利期滿五年但未滿十五年）、三Ｂ（過專利期超過十五年）分類，符合第三類藥品條件的第一年，以十大醫藥先進國家最低價，並加上二成給付，第二、第三年回歸市場平均價，第四年起再以十國最低價、市場平均價取低核價。

健保署副署長蔡淑鈴強調，此次藥價改革並非以「省錢」出發，我國不少老藥比國際價格貴二、三倍，不合理情況應改善，讓藥價接軌國際，並非把原廠藥逐出台灣，僅是讓健保資源重分配，讓新藥有更多空間。

年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，納健保藥品過去幾乎「只進不出」，新藥品不斷收載，老藥價格若不變，會讓健保像個「大胖子」，財務愈來愈侷促。而過專利期藥品核價方式改變後，省下的藥費，期待能直接給付新藥，並非回流總額，或補充健保點值，石崇良曾承諾，第二類藥價調整金額將挹注新藥預算，盼第三類也能比照辦理。