今年小客車領牌數 創20年新高

交通部近來力推各種公共運輸補助方案，不過私人運具依舊年年攀升，今年截至九月，自小客車新車領牌數達卅萬四四八八輛，創下廿年同期新高，也是首度截至九月，領牌數就突破卅萬輛。交通部調查發現，逾七成民眾開車、騎車出門工作，免負擔停車費，即便要找車位，平均也僅在十分鐘以內。

台灣交通安全協會理事長陳宏益直言，台灣私人運具使用率發達，不僅沒有因為公共運輸興建減少，甚至有許多地區沒有足夠的公共運輸，就時間、金錢跟方便度來講，都促使民眾繼續選擇使用私人運具。他認為，雖然影響交通安全主因並非車輛數多寡，但在車種動線規畫混亂的情況下，更可能產生車流交織情況。

不少人購車會優先考慮是否有車位，根據交通部「自用小客車使用狀況調查報告」，逾七成駕駛在工作（學校）地點附近有免費停車位，須付費停車者，也多停於公司（學校）提供付費停車位。另外，雖有三成駕駛需在工作（學校）附近尋找停車位，但有百分之五十二點八的民眾，尋找時間「未滿五分鐘」，「五至未滿十分鐘」也僅百分之廿七點二，平均每次找車位時間為七點一分鐘。

房仲業者分析，近年高總價購屋族群，平均會將「附車位」列為首要條件，普遍族群購屋也會將「一定要有車位」列入前三條件。即便選購捷運站、火車站附近物件，仍有高達六成民眾會要求配有車位，民眾仍將公共運輸列為出門第二、第三選擇。

對比鄰近國家，日本規定，買汽車前須出示具備停車位證明，且因公共運輸方便，加上車位租金貴，年輕人擁車率逐年下降，也導致近年新建大樓設有停車場比例逐漸下降。韓國近年則提高汽油稅，並徵收道路使用費，增加民眾擁車成本。英國倫敦停車超時就要繳高額罰款，上班日開車還需繳納城市擁堵費。

交通部表示，鼓勵民眾使用公共運輸，也希望各縣市政府對於私人運具使用祭出管理措施，並搭配使用環境處理，像是興建收費停車場等，公共運輸的部分則是提供足夠服務，愈方便就愈吸引民眾搭乘。