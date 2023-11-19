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氣溫回升 周五又濕冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度左右氣溫發生的機率。本報資料照片
今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度左右氣溫發生的機率。本報資料照片

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，今天清晨受輻射冷卻影響各地偏冷，北北基、桃竹苗、中彰投等九縣市有十度以下氣溫發生機率，白天冷空氣減弱，未來一周氣溫逐步回升，不過周五、周六又有另一波東北季風，各地將再略降溫。

昨天截至傍晚，全台平地最低溫出現在基隆七堵，僅七點七度，苗栗公館七點九度、桃園大溪八點四度。氣象署預報員葉致均表示，今晨還有一波低溫出現，中部以北、東北部約十二至十四度，其他地區十五、十六度，彰化以北、南投局部地區更可能達十度以下低溫。白天氣溫逐步回升，周四北部、東半部來到廿五至廿七度、中南部約廿八、廿九度。降雨方面，明起至周四，東半部零星降雨，周五、周六另一波東北季風增強，北部、東半部會有局部短暫雨。

低溫 東北季風 氣象署

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