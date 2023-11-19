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EMU900新電聯車 北北基桃通勤更舒服

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
EMU900型電聯車有無障礙空間，車廂內設有輪椅停放及固定區。記者季相儒／攝影
EMU900型電聯車有無障礙空間，車廂內設有輪椅停放及固定區。記者季相儒／攝影

台鐵採購52列新型電聯車EMU900型昨天全數到位，每列運量都比以往多500人左右，除了北北基桃的載客量提升，可以讓民眾減少搭不上車的困擾外，車廂舒適度也提升，更規畫專屬無障礙空間及自行車停放區，民眾搭台鐵通勤或出遊將更方便。

北北基桃是共同生活圈，但區間車狹窄老舊，車廂數也少，民眾通勤時常擁擠，甚至難以擠上車廂，無障礙空間及單車空間也是少之又少，相當不便。

EMU900型電聯車有兩大亮點，提供自行車架，採歐洲直立式設計，節省空間。記者季相儒／攝影
EMU900型電聯車有兩大亮點，提供自行車架，採歐洲直立式設計，節省空間。記者季相儒／攝影

台鐵表示，近年採購EMU900多功能通勤電聯車520輛，9月已全數交車，11月10日完成測試。昨於樹林車站舉行交車啟用儀式。台鐵局長杜微表示，EMU900對北部交通路網是重要車種，接下來是運輸服務的生力軍，通勤會更有效度。

台鐵表示，過去區間車1列僅8節車廂，EMU900不僅車廂空間大，一列也有10節車廂，雖然目前班次不變，但每列運量可增加兩成五旅客，約500人，可舒緩尖峰時刻載運量。

EMU900另有兩大亮點，包括無障礙空間及自行車空間，輪椅的停放及固定區就在第六節車廂，接近車長室，方便協助；自行車架則採歐洲直立式設計，節省空間，方便民眾通行。

有旅客分享過去搭到EMU900的感覺，除了空間寬敞外，座椅沙發也比較舒服。

車廂 台鐵 自行車

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