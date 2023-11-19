聽新聞
test
0:00 / 0:00
EMU900新電聯車 北北基桃通勤更舒服
台鐵採購52列新型電聯車EMU900型昨天全數到位，每列運量都比以往多500人左右，除了北北基桃的載客量提升，可以讓民眾減少搭不上車的困擾外，車廂舒適度也提升，更規畫專屬無障礙空間及自行車停放區，民眾搭台鐵通勤或出遊將更方便。
北北基桃是共同生活圈，但區間車狹窄老舊，車廂數也少，民眾通勤時常擁擠，甚至難以擠上車廂，無障礙空間及單車空間也是少之又少，相當不便。
台鐵表示，近年採購EMU900多功能通勤電聯車520輛，9月已全數交車，11月10日完成測試。昨於樹林車站舉行交車啟用儀式。台鐵局長杜微表示，EMU900對北部交通路網是重要車種，接下來是運輸服務的生力軍，通勤會更有效度。
台鐵表示，過去區間車1列僅8節車廂，EMU900不僅車廂空間大，一列也有10節車廂，雖然目前班次不變，但每列運量可增加兩成五旅客，約500人，可舒緩尖峰時刻載運量。
EMU900另有兩大亮點，包括無障礙空間及自行車空間，輪椅的停放及固定區就在第六節車廂，接近車長室，方便協助；自行車架則採歐洲直立式設計，節省空間，方便民眾通行。
有旅客分享過去搭到EMU900的感覺，除了空間寬敞外，座椅沙發也比較舒服。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言