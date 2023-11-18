氣溫驟降好發心血管疾病 反應變差跌倒車禍就醫增

受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降容易誘發心血管疾病，醫師提醒，長輩出門務必做好頭頸部保暖外，記得多喝水，以免脫水中風；另外，低溫導致反應變遲鈍，車禍、跌倒就醫也增加。

據中央氣象署預測，這波冷氣團將持續影響至明天清晨。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學今天接受媒體電話聯訪指出，本身有三高、心血管問題者，氣溫陡降或是驟升，血管的適應度會很差，容易出現中風、心肌梗塞等狀況。

她說，以前中風是黃金3小時，現在已拉長到4.5小時，也就是從發生那一刻算起，在4.5小時內送醫，越有機會接近百分百復原。

再來就是她昨天遇到的心肌梗塞個案，好幾人症狀非典型，如頭暈、全身無力，不是常見的胸痛，在季節變化之際，本來就有心臟、血管問題者，若身體有任何不適卻跟平常不同，甚至感到快要昏倒、無法承受的狀態，要趕快就醫。

年輕人機車車禍、長輩跌倒而就醫也增加，田知學表示，推測天氣冷導致反應變遲鈍，昨天縫合傷口的患者占滿外傷區，她索性讓患者待在病床上，由助理幫忙推縫合器具，一床接著一床縫過去。

「昨天狀況只是預告，這幾天繼續降溫，類似患者只會持續增加。」田知學說，另外如發燒的患者同樣變多，且10人中就有3到4人流感，流感重症隨之增加，最擔心病毒直接攻擊心臟，演變成心臟衰竭，比癌症死亡率還高。

田知學觀察，與她之前在天氣較暖時值班狀況相比，她的患者增加約1.6倍，假設前1次只看50名，昨天得看逾80名患者；門診可以慢慢等，但急診是同時、不斷湧進患者，據統計，好的急診品質是1名醫生頂多看30名患者，可見繁忙程度。

她多次強調，吃好、睡好、飲食均衡有助提升免疫保護力，出門前除查詢氣象，可先開窗或到陽台感受溫度，老人家頭頸部保暖尤其重要，還有「長輩的水分一定要夠！」天冷導致飲水量減少，可能脫水中風。

不少長輩有晨起運動習慣，振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍提醒，現在清晨的溫度還是偏低，建議晚點起床，例如從夏天的早上5、6時許延後到7、8時許，如果還是想依照習慣時間出門，務必在室內先暖身約20分鐘後再出門，並佩戴圍巾，慢慢適應溫差後再把圍巾拿掉。