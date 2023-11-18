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誰是第1億5千萬人次乘客？機捷站今奏望春風催生 也望中央助購車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭愛樂管絃樂團在桃園國際機場演奏望春等名曲催生機捷第1.5億人次旅客。圖／桃園市政府新聞處提供
龍潭愛樂管絃樂團在桃園國際機場演奏望春等名曲催生機捷第1.5億人次旅客。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園大眾捷運公司表示，機場捷運線搭乘人次下月將破1億5千萬，今天在桃園國際機場第二航廈站出境大廳，與A12站（第一航廈）月台有3場「四月望雨」三重奏快閃演出，催生這位幸運兒，將贈送價值1萬4400元的1200基北北桃定期票。即日起A12、A13兩機場航廈站進站音樂也要播放台灣經典歌謠「望春風」，喜迎國際旅人及歸鄉遊子，望盼這位幸運乘客快快聞「風」現踪。

桃捷公司在機場演奏「四月望雨」，播放「望春風」也讓人聯想市府「望」中央，早日協助添購15輛機捷列車以因應日益增加的機捷運量，早日解決列車班次相隔15分鐘的窘況。

桃捷公司表示，交通部於111年3月18日將產權移轉計畫陳報行政院，內容大致為市府支付10.08億元，機場捷運系統財產及A8（長庚）、A9（林口）、A19（國際棒球場）等三站開發場域財產移轉給市府，產權移轉作業原先由市府捷運工程局主辦，併列車增購案一併檢討，不過現在層級拉高由秘書長詹榮鋒主持協助推動這項工作。市政府先前已經向中央反映，希望協助添購4輛直達車、11輛普通車，合計金額約90億元，因為訂購列車到交車需要3年時間，因此並希望在機捷產權移轉前，中央能先同意幫忙訂購列車，但是這部分還沒有得到回應。

桃捷公司表示，桃園機場捷運106年3月2日正式營運，迄今7個年頭，去年10月13日國境解封後，今年4月到10月不斷推出提高運量的對策，先後針對通勤族推出6列上班日的尖峰加班車，同時縮短班距到15分鐘，加上1200基北北桃定期票在7月1日上線助攻下，讓桃園機場捷運線搭乘人數節節上升，以致平均日運量連連破10萬人次，超越疫情前曾經有過的最高平均日運量7萬6610人次的搭乘紀錄。

桃捷公司統計到11月15日，累計搭乘人次為1億4584萬876人次，以最近的平均日運量達10萬5千人次來算，推估在12月底前後，將誕生第1億5千萬人次的幸運乘客。

桃捷公司今天與龍潭愛樂管弦樂團，在桃園國際機場安排3場「四月望雨」三重奏快閃演出，上午7點50分、8點30分連兩場在桃園國際機場第二航廈站出境大廳演出，9點移往機場捷運線A12第一航廈站月台。身為鐵道迷的副市長蘇俊賓也起個大早，與桃捷公司總經理莊英震、龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇現身快閃活動現埸。蘇俊賓說，身為鐵道迷不能錯過這一刻，來鼓勵桃園機場捷運線同事，也感謝龍潭愛樂管弦樂團演出，過不久，桃園市政府將以「望春風」改编曲的進站音樂，迎來第1億5千萬人次的乘客。

桃捷公司說明，第1億5千萬人次乘客可以獲得1年分價值1萬4400元的1200基北北桃定期票，公司也擴大回饋搭乘桃園機場捷運線的乘客，推出上下附獎，第1億5千萬人次的乘客前5位及後5位的乘客，每人也可獲贈3個月價值3600元的基北北桃定期票。

蘇俊賓副市長到桃園國際機場參加機捷催生第1.5億人次旅客宣傳活動。圖／桃園市政府新聞處提供
蘇俊賓副市長到桃園國際機場參加機捷催生第1.5億人次旅客宣傳活動。圖／桃園市政府新聞處提供

機場捷運 桃園機場 桃捷

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