有冷！福壽山、武陵今晨下探零度喜見結霜 楓葉換紅橘黃新裝

寒流發威，今晨6點多，海拔3000多公尺的武陵農場、福壽山農場出現零度低溫，草地、樹葉紛紛結霜，大雪山遊樂區天池也結冰，形成一片銀白世界，相當夢幻。武陵農場醒獅園、文康館楓紅，還有福壽山農場賞楓熱點鴛鴦湖、松盧、楓林雅築，最佳賞楓期均落在11月底至12月上旬；大雪山森林遊樂區現為最佳賞楓期。

連日寒流發威，今晨6點多，武陵農場、福壽山農場均測得零度低溫，草皮與樹葉結霜，宛如披上銀白色薄紗，陽光冉冉升起逐漸融化、透出翠綠與剛轉黃、轉橘的楓葉，時序入冬的各式五彩葉子在風中搖曳，彷彿秒飛到歐美森林。

大雪山森林遊樂區知名景點天池，一早出現冰湖場景，讓山友相當驚喜，紛紛拿出手機、相機合影留念。

福壽山農場副長場長郭孟斯表示，農場賞楓熱點有鴛鴦湖、松盧、楓林雅築等，這幾天溫度驟降，原本深綠色葉片已轉為黃、橘色，預計最佳賞楓期落在本月底至12月中旬，目前11月住房幾乎全滿、12月八成滿。

武陵農場表示，目前場部旁楓香已開始轉色，而醒獅園、文康館楓葉仍翠綠，預估11月底至12月上旬將陸續變色；另，武陵路沿測、武陵山莊楓業區辨色較慢，預計11月底到12月中旬是最佳賞楓期。目前11月訂房率已九成滿。

大雪山國家森林遊樂區內楓葉已逐漸轉紅，林業保育署台中分署表示，目前在大雪山林道49公里處的小雪山區域，第一波楓葉開始轉紅，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉。

在大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓葉慢慢轉為黃、橙、紅色，抬頭可見楓樹的多彩繽紛，低頭可見浪漫紅毯。