環境教育機構、人員及設施場所績優 環境部頒獎

環境部在台北市中山堂辦理環境教育評鑑績優單位、補（捐）助成果發表暨環境教育推廣種子講師聯合表揚，會中包括環境教育機構及設施場所等受評單位計48家，榮獲「優異單位」計16家及「優良單位」計8家，補（捐）助計畫績優單位計有等6家設施場所及2家機構，及10名績優環境教育種子講師。

環境部政務次長施文真表示，環境部將持續引領推廣環境教育，讓更多的淨零永續實踐生活藉由通過認證的環境教育設施，提供更優質且具環境教育專業服務，與結合現地環境特色發展的環教課程。

施文真說，環教機構、場所的認證制度推行今年已經是第12年了，目前全台已有256處，今天也邀請了20個參與補（捐）助的設施場所在台北市中山堂廣場設攤，並設計闖關活動與民眾互動，盼大家可以從闖關遊戲中了解個人可以如何實踐綠生活。

施文真現場與宜蘭頭城休閒農場攤位互動，體驗「森林餐桌」課程，他們展示了森林中鳥類、蜜蜂、山豬的餐桌，以果實、花朵、地瓜呈現生物在森林內共生的活力。來自台東鹿野的永安社區則展現其每月兩次的「2626市集」，集結當地小農、手作與生態導覽等課程，歡迎遊客前往觀賞熱氣球的同時，也能進行深度環境教育之旅。

評鑑委員、荒野保護協會榮譽理事長林耀國表示，完成評鑑都讓他覺得被充電了、學習到很多，總會感受到這些環境教育機構及設施場所的種種努力，即便這些環教行動不見得有實質帶來收益，卻都還是充滿熱忱並投入資源，讓人感動敬佩。

環境部表示，這些在環境教育機構及設施場所中具服務熱忱與行動力的環教講師和志工，協力建構出能夠親近、瞭解、欣賞自然及學習保護鄉土環境行動的大教室，就是我國推動環境教育的無名功臣。