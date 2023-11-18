快訊

漫畫家蕭言中抗癌4年「超出預估2年壽命」 不敵病魔今晨病逝

「禿子」與「水牛」爭立院龍頭？ 民眾黨恐成關鍵少數

睽違10年！日本福岡11月降初雪 較往年提早30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環境教育機構、人員及設施場所績優 環境部頒獎

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部次長施文真參加環教活動。圖／環境部提供
環境部次長施文真參加環教活動。圖／環境部提供

環境部在台北市中山堂辦理環境教育評鑑績優單位、補（捐）助成果發表暨環境教育推廣種子講師聯合表揚，會中包括環境教育機構及設施場所等受評單位計48家，榮獲「優異單位」計16家及「優良單位」計8家，補（捐）助計畫績優單位計有等6家設施場所及2家機構，及10名績優環境教育種子講師。

環境部政務次長施文真表示，環境部將持續引領推廣環境教育，讓更多的淨零永續實踐生活藉由通過認證的環境教育設施，提供更優質且具環境教育專業服務，與結合現地環境特色發展的環教課程。

施文真說，環教機構、場所的認證制度推行今年已經是第12年了，目前全台已有256處，今天也邀請了20個參與補（捐）助的設施場所在台北市中山堂廣場設攤，並設計闖關活動與民眾互動，盼大家可以從闖關遊戲中了解個人可以如何實踐綠生活。

施文真現場與宜蘭頭城休閒農場攤位互動，體驗「森林餐桌」課程，他們展示了森林中鳥類、蜜蜂、山豬的餐桌，以果實、花朵、地瓜呈現生物在森林內共生的活力。來自台東鹿野的永安社區則展現其每月兩次的「2626市集」，集結當地小農、手作與生態導覽等課程，歡迎遊客前往觀賞熱氣球的同時，也能進行深度環境教育之旅。

評鑑委員、荒野保護協會榮譽理事長林耀國表示，完成評鑑都讓他覺得被充電了、學習到很多，總會感受到這些環境教育機構及設施場所的種種努力，即便這些環教行動不見得有實質帶來收益，卻都還是充滿熱忱並投入資源，讓人感動敬佩。

環境部表示，這些在環境教育機構及設施場所中具服務熱忱與行動力的環教講師和志工，協力建構出能夠親近、瞭解、欣賞自然及學習保護鄉土環境行動的大教室，就是我國推動環境教育的無名功臣。

環境部 北市

延伸閱讀

花蓮首座綠能充電站啟用 每年減少2.7公噸碳排放

「環教逗陣來 淨零Go Easy」 18日下周六帶孩子來玩

工業城市的解渴計畫 高雄水利局用再生水迎戰缺水危機

新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

相關新聞

台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，清晨各地氣溫明顯偏低，中央氣象署預報員葉致均說，特別提醒，今晚到明天清晨還會有一波低溫出現...

台鐵人力吃緊 司機員漏夜排隊只為搶請假

台鐵局基層人力吃緊，尤其是司機員需管制休假人數，想請假只能靠運氣，若請假是熱門時段，還得漏夜排隊，宛如搶限量商品，更有台...

天氣穩定早晚冷 賈新興：下周五再變天

強烈大陸冷氣團影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天至下周四各地為晴到多雲的天氣，早晚較涼...

解決通勤車窄小班次少問題 台鐵EMU900型52列全數上路

台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵、民代及眾多鐵道迷今日於樹林火車站歡迎最後一列上路服務。...

有冷！福壽山、武陵今晨下探零度喜見結霜 楓葉換紅橘黃新裝

寒流發威，今晨6點多，海拔3000多公尺的武陵農場、福壽山農場出現零度低溫，草地、樹葉紛紛結霜，大雪山遊樂區天池也結冰，...

高鐵橋下道路完工 竹科往來高鐵站省10分鐘車程

為了舒緩往來新竹縣與新竹市的頭前溪橋、經國橋交通壅塞情形，並直通連結竹科與高鐵站，新竹縣府規畫高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。