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沖泡從30分鐘到3分鐘！有機袋茶示範競賽 翻轉台灣茶印象

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
沖泡從30分鐘到3分鐘，從茶末到原葉，茶改場首度舉辦有機袋茶示範競賽，翻轉台灣袋茶印象。記者彭宣雅／攝影
沖泡從30分鐘到3分鐘，從茶末到原葉，茶改場首度舉辦有機袋茶示範競賽，翻轉台灣袋茶印象。記者彭宣雅／攝影

過去不少人認為茶包裡的茶是屬於茶末、茶碎，是比較次等的茶葉再利用才做成茶包。為了翻轉形象，讓國人方便喝好茶，農業部農糧署、農業部茶及飲料作物改良場首度舉辦全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範競賽，鼓勵台灣茶農製作比較符合現代人茶飲習慣、喝茶方式的袋茶茶。

農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振表示，袋茶使用比較符合現代生活習性，尤其現在人生活緊張，工作的方式可能不適合用過去壺泡台灣茶的方式，從準備器具到最後可以喝到一杯茶要30分鐘；但以現代人的角度來說，可能需要在3分鐘內就可以喝到一泡，不僅可喝到茶的本質，也要喝到茶也原味，還要能感受到茶的特色與香氣。

蘇宗振表示，未來台灣的茶產業，袋茶是一個重要的發展與角度，但袋茶與一般茶葉又是不一樣的製茶工藝，要放一定的量，茶湯的香氣滋味要在一定時間溶出，勢必要有不同的製程。不是把一般傳統茶葉輾碎，或者整顆茶葉放入三角立體茶包中，就可以讓它完整原葉展開，這都是過去的概念。

他說，茶改場希望利用這次示範賽，明年擴大舉行，把台灣的袋茶品質提升，帶動袋茶相關加工技術上的提升，需要相關研發單位與產業一同推動。

台灣茶葉感官品評發展協會理事長許偉庭表示，早期袋茶比較沒已受到重視，因為國人喜歡傳統壺泡方式，但因為時代的演進，希望喝茶也要快、要時尚，要很快速簡單又帶點時尚感，很簡單，時尚就是結合新穎包裝；早年會認為比較次級的茶才會做成袋茶，主要是因為茶葉生產過程會有細碎茶粉，是珍惜資源的概念，所以很長一段時間，外界都認為，袋茶就是次級茶。

許偉庭表示，這次示範競賽，希望翻轉這觀念，因此來比賽的茶農，讓它有簡單的方式沖泡，要利用茶葉的原葉，品質要求非常高，帶入袋茶評比裡。

這次袋茶示範賽，包括清風茶行謝文育、舞茶實業有限公司、水葉農場王信哲獲得特選，其袋茶葉品質質量均佳，且包裝精美，被評比為特選。

沖泡從30分鐘到3分鐘，從茶末到原葉，茶改場首度舉辦有機袋茶示範競賽，翻轉台灣袋茶印象。記者彭宣雅／攝影
沖泡從30分鐘到3分鐘，從茶末到原葉，茶改場首度舉辦有機袋茶示範競賽，翻轉台灣袋茶印象。記者彭宣雅／攝影
沖泡從30分鐘到3分鐘，從茶末到原葉，茶改場首度舉辦有機袋茶示範競賽，翻轉台灣袋茶印象。記者彭宣雅／攝影
沖泡從30分鐘到3分鐘，從茶末到原葉，茶改場首度舉辦有機袋茶示範競賽，翻轉台灣袋茶印象。記者彭宣雅／攝影

茶葉 農業部 農糧署

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