雲林千人辦桌8道菜只要3800元 工作人員電話接到手軟

雲林縣西螺鎮是農產品糧倉，盛產稻米與蔬菜，為落實低碳飲食，農會12月10日在鹿場乾燥中心席開200桌舉辦蔬食幸福餐桌饗宴，葷素皆有，每桌3800元、有8道特色料理及甜點，昨天首日開放預訂電話就接到手軟，目前已達100桌，12月5日前還可預訂，額滿為止。

縣長張麗善今天表示，大西螺地區是蔬菜重鎮，尤其現在正逢吃高麗菜的時節，她首推民眾在家可結合南瓜、紅麴、菠菜、黑豆及原味，製作5種口味的五行開運高麗菜水餃，家常料理就能嘗盡地方特產滋味。

現代人飲食追求健康、環保，張麗善說，這次餐桌菜色主打蔬食料理，每桌擺上瓜仔烏骨雞、青蔥龍虎斑、海鮮燴食蔬、高麗菜米糕、美生菜番茄白蝦、炸野菜魚堡、紅燒虎掌青花菜、高麗菜火鍋及甜品，宴會場地則在鄉間之中，是體驗「在農家吃飯」的最佳時機。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，蔬菜來源除都是當地農友自產，其中豬肉也是來自雲林的國產豬，品質保證，藉由選用當地、當令食材，減少碳足跡，響應低碳運輸並推廣特色美食，每桌3800元、共200桌（素食50桌、葷食150桌）訂桌專線(05)5863621轉166、167，開放預訂至12月5日止。