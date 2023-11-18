獅子座流星雨達最大值 仰德大道路段晚間9時交管

獅子座流星雨今天晚間將達極大值，台北市交通大隊表示，預期陽明山恐湧入觀星人車潮，仰德大道、至誠路等附近路段從晚間9時起執行交通疏導，並彈性實施交通管制措施。

台北市立天文科學教育館新聞資料指出，每年11月初至月底出現的獅子座流星雨，今天可達極大值，預估每小時天頂流星數為10至15顆，實際可見會較少一些，不過今年流星雨極大期期間，不受月光干擾，是近年來觀賞條件最佳的一次。

此外，流星雨輻射點在午夜前升起，直至天亮前都適合觀賞，且越接近天亮，流星數量也越多。

北市警察局交通大隊發布新聞資料表示，獅子座流星雨預估今晚將達到流星雨最大期，預期陽明山恐湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通順暢，將執行交通疏導，並彈性實施交通管制。

北市交大指出，從晚間9時起規劃獅子座流星雨專案勤務，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等處加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

北市交大表示，台北市公共運輸處規劃從上午6時至晚間11時士林區捷運劍潭站1號出口北側「士林－陽明山計程車共乘」運具可供利用，自行開車者也可收聽警察廣播電台掌握路況。