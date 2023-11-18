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台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

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台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今晚到明天清晨還會有一波低溫出現，一定要做好保暖的工作。本報資料照片
今晚到明天清晨還會有一波低溫出現，一定要做好保暖的工作。本報資料照片

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，清晨各地氣溫明顯偏低，中央氣象署預報員葉致均說，特別提醒，今晚到明天清晨還會有一波低溫出現，一定要做好保暖的工作。因為這波冷空氣偏乾的性質，高山降雪機會不高。

他說，台北測站今天清晨5時16分只有12.4度低溫，已經達到強烈大陸冷氣團的標準；西半部和東北部低溫12至14度左右，花東16至18度之間。今天最低溫出現在基隆七堵、只有7.7度，苗栗公館7.9度、桃園大溪8.4度低溫。

葉致均表示，今晚到明天清晨還有一波低溫出現，中部以北、東北部低溫只有12、13度左右，其他地方花東、南部15、16度之間。外島的金門、馬祖14度，澎湖18度低溫。特別要提醒彰化以北、南投、宜蘭地區今晚到明天清晨這段時間會有10度以下發生機會。

未來一周降雨趨勢部分，葉致均表示，今明兩天的天氣穩定，下周一開始水氣會稍微增加一些些，東半部會有零星降雨機會。下周五隨著另一波東北季風增強影響之下，北部、東半部會開始出現局部短暫雨機會，中南部仍維持多雲到晴。

一周溫度趨勢，葉致均說，這波冷氣團性質偏乾，預計會影響到明天清晨。白天北部、東半部高溫18至20度左右，中南部22至26度之間。明天白天開始，隨著冷空氣減弱，溫度有逐漸回升趨勢，一直到下周五東北季風增強，北部、東半部氣溫會略下降。

中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天上午強烈大陸冷氣團影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度以下氣溫發生。彰化以北及南投局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

影響時間：明晨至明天上午。黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣。

今日清晨低溫。圖／中央氣象署提供
今日清晨低溫。圖／中央氣象署提供
今晚至明晨低溫預測。圖／中央氣象署提供
今晚至明晨低溫預測。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 東北季風 保暖 氣象署

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