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高鐵橋下道路完工 竹科往來高鐵站省10分鐘車程

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期工程完工，配置雙向共6車道，可望大幅緩解竹科塞車情況。圖／竹縣府提供
高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期工程完工，配置雙向共6車道，可望大幅緩解竹科塞車情況。圖／竹縣府提供

為了舒緩往來新竹縣與新竹市的頭前溪橋、經國橋交通壅塞情形，並直通連結竹科高鐵站，新竹縣府規畫高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期已順利完工，預計明年初就會通車，未來竹科往來高鐵站車程將從現行20分鐘，大幅縮短為10分鐘，還能舒緩竹北往來竹科塞車車流。

新竹縣府工務處表示，高鐵橋下第3期工程完工後，預計明年初驗收，待通過後即可通車，屆時可望有效舒緩高鐵新竹站至竹科園區、國道1號竹北至新竹交流道的長期壅塞現象，並串聯起大新竹自行車道，帶動地方產業、觀光發展。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期工程全長約1.3公里，其中長約600公尺路段因道路需跨越柯子湖溪，加上地形起伏，採取高架道路興建，全路段路寬達30公尺，將設有自行車道、人行道，未來可供自行車直接從竹北、竹東更快速騎進竹科內。

因目前竹北往來竹科多需經由國道1號或經國大橋通行，隨著高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期工程完工後，興隆大橋預計將成為重要幹道，不過因目前興隆大橋僅興建南下線，北上線遲遲無法有具體興建期程，地方盼縣府盡早完成北上線興建，讓竹北往來高鐵站不會成為另一個塞車瓶頸路段。

工務處說明，第1期（興隆路至公道五路）全長約1.83公里，總經費約8.2億元，由交通部公路總局補助辦理，已於2015年6月份通車。第2期工程（公道五路至中興路）全長約901公尺，總經費約10億元，由內政部營建署補助辦理，已於2019年8月份通車，並命名為東科路。即將通車的第3期工程核定總工程費17.9億元，北起竹東鎮中興路，往南銜接竹科園區力行路。

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