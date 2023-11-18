強烈冷氣團發威 白天氣溫回升 今晚到明晨再探10度低溫

受到今年冬季第一波較明顯的冷空氣南下配合夜間輻射冷卻作用影響，今天清晨最低溫出現在基隆七堵7.7度，其次為苗栗公館7.9度，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，大台北到桃竹苗一帶不少空曠、郊山地區觀測到8-10度低溫，中南部空曠地區普遍10-12度左右。

他說，作為指標的台北站也在清晨5時16分觀測到12.4度低溫，雖然隨後馬上就反彈回升。但在新的冷空氣標準計算方式中，已經算是正式達標強烈大陸冷氣團。

吳聖宇說，過去最早出現強烈大陸冷氣團的紀錄是1968年10月25日，這次沒有打破新的紀錄，但也已經早於統計上出現強烈大陸冷氣團的氣候平均日期（11月22日到12月26日），算是很早就達標的一年。

不過，吳聖宇表示，這種輻射冷卻低溫時間都很短暫，白天陽光出現後，溫度很快就會回升上來。預估今天白天北部、東北部的高溫大約19-20度，花東地區21-22度，中部22-24度，南部地區溫度比較高，高溫還是可以來到24-26度。北台灣感受仍是有些冷冷涼涼，其他地方就比較舒適。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區還是有機會逼近10度上下。要等到明天白天冷氣團減弱，各地高溫就會普遍較明顯的回升上來，北部、東北部高溫可以到21-23度，花東地區高溫23-25度，中南部高溫可以到25-27度。

他說，中南部在陽光下可能又會有些溫暖起來，不過這也可以看出日夜溫差變化很大，尤其是中南部地區，早出晚歸務必要注意身體健康。

吳聖宇表示，下周一之後溫度會繼續回升，但整體仍是日夜溫差變化大的型態，要持續留意白天、夜晚之間溫差變動的情況。

天氣方面則是相當穩定的，吳聖宇表示，今明兩天在乾冷空氣影響下，各地都是晴到多雲的天氣型態。適合安排外出活動，沿海風浪還是比較大，海邊活動要留意安全。

他說，下周一到下周三風向漸轉偏東，迎風面的東半部有些局部降雨機會，但也比較零星局部，影響有限。

下周四下半天之後有另一波東北季風增強趨勢，屆時迎風面地區降雨機會又將提高，不過，吳聖宇表示，目前預報來看水氣也不是很多，只有迎風面地區局部降雨，其他地方天氣穩定。整體來看，未來7-10天內水氣偏少，預期都是比較良好、少雨的天氣型態，暫時沒有太明顯的降雨發生機會。