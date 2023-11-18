台北12.4度 吳聖宇：正式達標強烈冷氣團等級 早於平均

房價高漲，受薪階級追不上房價，學生、社會新鮮人或弱勢族群、單身赴任只好租屋度日，但也因租屋糾紛不斷，協調不成破局，房客或房東逼不得已狀告法院討公道，房客感嘆「沒房難道是原罪嗎？」房東也喊冤自己可不是慈善事業。 談到「惡房東」，最知名的代表人物就是張淑晶，她自2013年起在新北市開始租賃房屋生意，使用劣質材料將屋子改裝套房，再以低廉的價碼出租，專攻社會新鮮人、學生、弱勢族群。許多房客沒有租屋經驗，在簽約時忽略了合約的內容，誤入陷阱。 法界人士建議租屋族兩大要點，都是保證自身權益的好選擇。

2023-11-18 08:00