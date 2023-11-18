台北12.4度 吳聖宇：正式達標強烈冷氣團等級 早於平均
輻射冷卻發威，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨最低溫出現在基隆七堵7.7度，其次為苗栗公館7.9度，新竹以北到大台北地區還有不少地方在8-10度間，中南部普遍有10-12度低溫，最重要的台北站在清晨5時16分來到12.4度。
他說，按照新的算法，正式達標強烈大陸冷氣團等級，雖然不是最早的強烈大陸冷氣團（1968年10月25日），但也早於平均日期（11月22日-12月26日）。
中央氣象署今天上午6時31分發布低溫特報，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度左右氣溫發生的機率。今天北部及東北部有局部地區有10度左右氣溫（黃色燈號）發生的機率。
黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。影響時間為今天上午。
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