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乾冷氣團影響台灣 1張圖看懂今起4天溫度變化

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明兩天持續大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，各地天氣普遍穩定、晴到多雲，下雨機會低。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今明兩天持續大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，各地天氣普遍穩定、晴到多雲，下雨機會低。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

入秋首波大陸冷氣團襲台，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今明兩天持續大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，各地天氣普遍穩定、晴到多雲，下雨機會低。在冷空氣搭配輻射冷卻影響下，早晚期間空曠郊區低溫下探10-12度，中北部市區也只有13度左右，但白天回溫會相當明顯，整體來說是日夜溫差非常大的型態。

天氣風險公司說，秋冬季節當天氣很好時，就要注意是不是有空品惡化的機會。這次冷氣團南下有挾帶一些境外汙染物，昨天濃度最高，周末兩天會逐漸降低，對空氣品質比較敏感的族群外出時仍然要留意。

天氣風險公司表示，明天白天冷空氣減弱，白天氣溫會進一步回升。後續到下周二大致是東北至偏東風環境，西半部持續類似的穩定天氣，東半部則可能有稍多的雲量及局部短暫雨機會。雖然日夜溫差還是很大，但整體都是回暖的趨勢。早晚期間氣溫稍涼、日間則相對暖熱。

冷氣團 風險

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