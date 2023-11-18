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冷氣團達標！清晨基隆7.7度、台北13.2度 入夜降至8度低溫注意保暖

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冷氣團達標！ 吳德榮：入夜極冷、降至8度低溫注意保暖

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天至明晨大陸冷氣團影響，各地晴朗無雲。白天陽光下舒適，入夜輻射冷卻加成，迅速轉冷，平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。本報資料照片
今天至明晨大陸冷氣團影響，各地晴朗無雲。白天陽光下舒適，入夜輻射冷卻加成，迅速轉冷，平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。本報資料照片

中央氣象署今天清晨持續發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，亦無降水回波。今晨各縣市平地最低溫前3名依序為基隆七堵7.7度、苗栗公館7.9度，桃園大溪8.4度，新北汐止8.9度；而台北觀測站的13.2度，已確定此波為首波大陸冷氣團

吳德榮說，今天至明晨大陸冷氣團影響，各地晴朗無雲。白天陽光下舒適，入夜輻射冷卻加成，迅速轉冷，平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今天北部8至21度、中部10至24度、南部11至27度、東部10至24度。

吳德榮表示，明天白天起至下周四白天乾冷的大陸氣團逐漸變性、減弱，各地仍晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。

不過，下周四晚起至周六另一波偏乾的東北季風逐漸南下，吳德榮表示，挾帶的冷空氣很弱，迎風面雲量漸增，北台灣轉涼，北海岸、東半部亦逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

吳德榮 冷氣團

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