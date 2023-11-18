注意保暖！苗栗、基隆7.9度 氣象署發布8縣市低溫特報
中央氣象署持續發布低溫特報，今天至明天清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度左右氣溫發生的機率。今天北部、東北部及彰化縣有局部地區有10度左右氣溫（黃色燈號）發生的機率。
氣象署說，今天北部、東北部及彰化縣有低溫區域，黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。
根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地低溫排行前10名都在10度以下，苗栗縣苗栗農改測站和基隆市國三S004K測站都只有7.9度，其次是基隆市國三S007K測站8.0度，桃園市大溪永福測站8.4度。
氣象署表示，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
今晨受冷氣團及輻射冷卻影響，嘉義以北、宜花及金馬約12至14度，其他地區15、16度，空曠地區及近山區氣溫會再低1、2度，苗栗以北及宜蘭局部地區可能來到10度左右或以下的低溫，白天苗栗以北及宜花高溫18到20度，整天偏冷，其他地區高溫22至26度，注意保暖及日夜溫差；天氣方面，各地為多雲到晴，僅東南部有零星短暫雨。
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