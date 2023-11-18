注意保暖！苗栗、基隆7.9度 氣象署發布8縣市低溫特報

中央氣象署持續發布低溫特報，今天至明天清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度左右氣溫發生的機率。今天北部、東北部及彰化縣有局部地區有10度左右氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署說，今天北部、東北部及彰化縣有低溫區域，黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地低溫排行前10名都在10度以下，苗栗縣苗栗農改測站和基隆市國三S004K測站都只有7.9度，其次是基隆市國三S007K測站8.0度，桃園市大溪永福測站8.4度。

氣象署表示，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。