失智照顧-外籍看護篇／照顧細節多 看護在社群中互學

「無論是中央還是地方，我們很久以前就有這種給外籍看護的手冊，但總是無法提升服務，因為手冊是死的，要有人去活化。」臺北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，這幾年他在診間看見失智症照顧者的身心壓力，失智症中心於是做了照顧者及家屬的支持團體，但有個族群他一直放在心上卻不知如何幫助他們：外籍看護。

不少失智長輩由看護陪病，有的看護聽不懂中文也不會說，有的不認識失智症，即便有經驗的看護，可能也身心壓力過大需要協助。

於是失智症中心找了One-Forty，調查印尼看護的失智照顧困難，針對此製作手冊之外，還有影片入門、工作坊引導、線上社群陪伴，為了讓雇主知道印尼看護學了什麼，手冊還有給雇主的中文版本。

劉建良笑說，之前他也給過手冊，可是手冊就算是以印尼文書寫，也有可能解讀錯誤。

例如這次的「失智症照護手冊」中，提供了五個與失智症者的互動技巧「STEEP」，分別是微笑（Smile）、謝謝（Thanks）、眼神接觸（Eye contact）、擁抱當下（Embracing the moment）和耐心（Patience），印尼看護在看過手冊、用過這些技巧後，會在工作坊問他：「五個STEEP都做了卻沒有效，怎麼辦？」

劉建良就會解釋，問題不在技巧有沒有用，而在有沒有用到精髓，他舉了幾個使用情境及應對方式讓看護理解，但他也知道，照顧的情境與細節太多，他請印尼看護加入社群，在社群中相互討論、分享經驗，一起面對棘手的困難，彼此陪伴。

手冊只能提供照顧原則，照顧者真正的學習來自現場的反思調整、來自從同為照顧者的同儕相互學習。

劉建良也提醒家屬，花一些資源和時間協助外籍看護成長是必要的，當他被培養得愈好，愈有照顧能力，成為失智症照顧上的好夥伴。