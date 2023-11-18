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失智照顧-外籍看護篇／失智症家屬親歷 爺爺寫下妻名字 天天努力背

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
One-Forty創辦人陳凱翔（右）也是失智症家屬。圖／One-Forty提供
One-Forty創辦人陳凱翔（右）也是失智症家屬。圖／One-Forty提供

One-Forty創辦人陳凱翔也是失智症者的家屬。

陳凱翔小時候跟爺爺奶奶住，若問影響他為人處世最深的人，他會說是爺爺奶奶，在他心中，爺爺聰明又萬能，什麼問題都有答案、家裡什麼東西壞掉都會修。一直到爺爺過世的五年前罹患失智症，一天天退化、慢慢忘記事情，陳凱翔感受到自己無論做什麼努力，都無法阻止熟悉的爺爺漸漸不見。

爺爺開始是講話時有些詞想不起來，後來忘記某些物品名稱，例如他會突然指著冷氣說，「那個冷冷的箱子」。最後甚至認不得人。住家客廳有張廿幾人的家族大合照，有陣子，爺爺會站在照片前背名字，孫子們回家跟爺爺聊天也喜歡指著照片問「這是誰？」

如今回想起那個畫面，「我們每天都在指人叫名字，想要做點什麼的努力，但其實也沒什麼用，他愈忘愈多。」陳凱翔說，有次他親眼看見出了門的爺爺突然停住，在走了大半輩子的路上，指著一條相反的路問：「要怎麼回家？是往這嗎？」心裡很衝擊。

他也在爺爺床頭看見寫著奶奶名字的紙條，爺爺每天起床盯著看、努力背，深怕連結褵六十幾年、相處一輩子的另一半都忘記。這一幕讓陳凱翔感傷。後來爺爺過世，卻埋下對失智症的關心在陳凱翔心裡。

除了個人生命經驗，One-Forty也從創辦第一年，就每年做移工訪談，了解移工在台灣工作的困難與夢想，好幾年前團隊就知道，失智照護一直是移工工作上的痛點，但失智的照護關乎醫療專業，無法獨力完成，所以這件事一直在「待辦事項」上卻沒有行動。

一直到今年初，One-Forty客服信箱收到臺北市立聯合醫院失智症中心的信，詢問合作的可能性，才開啟外籍看護的失智症培訓計畫。

做移工教育的One-Forty跨足照護領域做失智照顧，熟悉One-Forty的人驚嘆，覺得這是有需求且重要的里程。但對於One-Forty來說，這件事是水到渠成。

失智症 爺爺 移工

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