失智照顧-外籍看護篇／失智照顧 給移工最強後盾

「奶奶說我偷她的錢、穿她的衣服，有一次她還報警。」「阿嬤會打我，我會忍耐，但是我不喜歡，我怕我忍耐不住會想打阿嬤。」「阿公晚上不睡覺，吵到連鄰居都睡不著。」「阿公失智了，出門會罵三字經，路人、護士、醫生都罵。」這是外籍看護交流中，大家提出的困擾，她們是失智症者的照顧者。

這些外籍看護中，有些人完全不認識失智症；有些人知道他照顧的長輩失智了，但不知如何應對；有些人知道如何應對，但是礙於語言能力無法跟長輩好好溝通。

6萬失智家庭 移工照顧

失智症的照顧困難且複雜，根據規定，國內長照機構不得聘用外籍看護擔任失智型機構照服員，社家署副署長周道君解釋，失智照顧者與被照顧者必須要密集溝通，尤其失智程度達中度以上的個案，認知較為混亂，照顧時對語言要求較高，故目前法規不開放。

法規限制了機構卻沒有規範家庭，致力移工教育的非營利組織One-Forty的數據顯示，全台卅二萬個失智家庭中，超過六萬戶由外籍看護照顧，也就是每五個失智症照顧者，就有一位是外籍看護。

One-Forty營運長黃妤婷表示，過去多年經驗發現，移工在擔任看護照顧長輩時，失智症是最難照顧的疾病之一，但目前針對失智症照顧者的培訓，以台灣家屬和台灣照顧者為主要對象，愈來愈多的外籍看護成為失智症者的主要照顧者，國內卻尚未有為他們設計的照顧資源。

今年One-Forty針對照顧失智長輩的外籍看護做調查及焦點團體訪談，調查發現，外籍看護照顧失智症時有三個共同的挑戰。第一是對失智症的理解不足，甚至完全不知道何謂失智症，即便上網查資料，也難判斷資訊的真偽。

第二是語言能力不足，就算知道失智症，也知道如何回應，但在照顧上要先聽懂，才能回應，都十分仰賴語言能力，語言能力不足致使他們難處理照顧困境。

第三是身心壓力大，失智症者日夜顛倒導致照顧者也睡眠紊亂，加上國內多數移工還得負擔家務、工時長，有些移工是隻身來台，常感到孤單，就算可以跟之前的朋友聊天，對方也很難理解，照顧失智者有什麼困難。

設計照顧資源 看護視角

黃妤婷說，針對上述痛點，One-Forty與臺北市立聯合醫院失智症中心發起「失智症照顧外籍看護培訓計畫」，從外籍看護的視角，設計失智症照顧資源，包含中印雙語的教學影片與手冊，增進其照顧時的知識與技能、建立正確的心態。同時也建立了全台第一個外籍看護失智症照顧的線上社群，提供外籍看護照顧者支持系統，讓失智症家庭與移工在照顧失智症的路上，成為彼此的好隊友。