健康你我他／頸椎病求診中醫 逐漸緩解疼痛

45歲起，我的膝蓋出現髕骨外移及退化現象，導致走路疼痛、上下樓梯困難。當時在國小擔任教師，每天要帶班上活潑好動的小朋友去操場朝會，並且要教體育課，接受髕骨手術後仍不良於行的膝蓋，讓我在職場面臨重大考驗。

接著頸椎病也慢慢形成，可能源自平日喜於閱讀、長期低頭批改學生作業及試卷所致。感恩校長容許我請長假休養，也調整職務由級任轉為科任，無須再帶孩子去朝會或上體育課，終能熬到退休。

豈知退休後頸椎病更嚴重，雖積極復健且服用醫師處方的消炎藥物，均無法緩解左邊頸部和手臂的劇痛，日日夜不成眠、坐立難安，醫學中心判定必須手術。

高中同學介紹至「珍仁堂中醫診所」向林展弘中醫師求診，醫師告知需密集針灸並配合服藥。於是我天天到診所報到，學養俱佳的林醫師每天為我施針，躺在治療床上留針15分鐘是我一天中最放鬆的時光，3個月後疼痛逐漸消失，即停止針灸只服純水藥。

現在的我已停止服水藥，生活正常，定期復健，時時自我提醒保持良好姿勢。有幸遇到妙手回春的林醫師，不但頸椎病好了，膝蓋也強壯起來。體力良好，生命充滿陽光，萬分感恩林展弘醫師。