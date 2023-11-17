月租費已降價卻不知被溢收 退休警諷:中華電信像詐騙集團

彰化縣王姓退休警察發現，他10年前以月租費1千元申請的中華電信光世代寬頻上網月租費早就降價成八百多元，中華電信卻沒通知，三年來他的月租費均被溢收，他客訴反映，得到的答案卻是當初合約中勾選「降價不通知」，再臨櫃查證後發現，根本就無此條款，事後中華電信已退他溢收的一千多元，但他仍想站出來提醒大家，注意自己的權益是不是也受損了。

中華電信彰化營運處表示，合約確實無「降價不通知」欄位，且費率有調整都會公告及通知消費者，可能是客服人員與客戶溝通時有誤會。

王姓退休員警表示，他是2013年8月在彰化縣二水鄉住處申裝中華電信光世代速率100M／40M速率方案，月租費1千元，但去年5月卻發現友人和他申請一樣的光世代寬頻上網費卻只要878元。

他先打中華電信客服電話，詢問「為何收費不一？」得到的答案是他自己在簽約時有勾選「降價不通知」，他不相信有這麼誇張的合約，於是再臨櫃調閱合約，發現並沒有「降價不通知」的條款。

所以他又向中華電信彰化營運處客服反映，最後得到的答案是月租費已降價3年，所以中華電信退回溢收3年的差額1782元，將按月退回，扣完為止。而他另一住處以妻子名義申請的光世代上網月租費也是1千元，還未降價。

曾辦過許多詐騙案的王男說，「中華電信才是最大的國家詐騙集團」，明明月租費已降價，還可以對舊客戶照收舊的月租費，根本是損害消費者權益，他相信一定還有很多民眾也被溢收月租費，希望大家要正視此問題。

中華電信彰化營運處表示，經查公司合約內並沒有「降價不通知」的勾選欄位，可能是客服與王男溝通間時有誤會，也強調現在電信業相當競爭，中華電信很珍惜每位客戶，費率有任何調整一定會公告、發布新聞稿及通知客戶，公司推「速在必行」專案時，也有通知王男費率有調降，但王男一直沒接電話，現已將差價退還給王男。