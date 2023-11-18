聽新聞
test
0:00 / 0:00
舞劇吉賽兒 台北好評加場
烏克蘭聯合芭蕾舞團將於明年登上國家表演藝術中心三館舞台，帶來浪漫主義芭蕾經典舞劇「吉賽兒」的全本演出。主辦單位聯合數位文創感謝台灣民眾對於烏克蘭舞者支持，預計於台北加開一月五日晚間的演出場次，雙人套票八八折優惠中。
本次訪台的芭蕾舞者來自烏克蘭各地劇院，在戰爭期間遷徙尋求庇護，最終在舞團的旗幟下排除萬難重拾舞鞋、榮耀登台。舞者也期望透過芭蕾藝術與劇目中關於永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫的主題，表達對於國族的深刻情與和平的祈願。
本次將展開為期三周的北中高三地巡演，原訂台北的三場演出，僅剩最後席次搶售中，一月五日晚間的加演場現正熱賣中，購票請上udn售票網https://bit.ly/49z7Etc，或電洽02-2649-1688。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言