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舞劇吉賽兒 台北好評加場

聯合報／ 本報訊

烏克蘭聯合芭蕾舞團將於明年登上國家表演藝術中心三館舞台，帶來浪漫主義芭蕾經典舞劇「吉賽兒」的全本演出。主辦單位聯合數位文創感謝台灣民眾對於烏克蘭舞者支持，預計於台北加開一月五日晚間的演出場次，雙人套票八八折優惠中。

本次訪台的芭蕾舞者來自烏克蘭各地劇院，在戰爭期間遷徙尋求庇護，最終在舞團的旗幟下排除萬難重拾舞鞋、榮耀登台。舞者也期望透過芭蕾藝術與劇目中關於永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫的主題，表達對於國族的深刻情與和平的祈願。

本次將展開為期三周的北中高三地巡演，原訂台北的三場演出，僅剩最後席次搶售中，一月五日晚間的加演場現正熱賣中，購票請上udn售票網https://bit.ly/49z7Etc，或電洽02-2649-1688。

烏克蘭 舞團 愛情

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