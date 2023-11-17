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中年大叔常高估「下半身實力」 醫：年過40近2成勃起障礙

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院泌尿部主治醫師張奕凱表示，根據調查，30到40歲的男性，自己覺得有勃起功能障礙的，約有1%，事實上可能已經有16到17%有不同程度的勃起功能障礙。示意圖／ingimage
台大醫院泌尿部主治醫師張奕凱表示，根據調查，30到40歲的男性，自己覺得有勃起功能障礙的，約有1%，事實上可能已經有16到17%有不同程度的勃起功能障礙。示意圖／ingimage

11月是國際男性健康月（Movember）。台大醫院與楓城泌尿學會今舉辦記者會。醫師說明，台灣男性常高估自己的「下半身實力」，超過40歲的男性，有近2成有勃起功能障礙問題，這與男性生理、心理都有關係，若要進行鍛煉，可朝訓練下半身肌肉方向努力，或至泌尿科就醫求助。

台大醫院泌尿部主治醫師張奕凱表示，台灣男性常高估自己的實力、低估自己的病情。根據調查，30到40歲的男性，自己覺得有勃起功能障礙的，約有1%，事實上可能已經有16到17個%有不同程度的勃起功能障礙，依照年紀的不同，差距會越來越大；70歲左右的患者，自己覺得有勃起功能障礙的有15%，實際上可能有6成左右的患者有勃起功能障礙。

張奕凱說，台灣中年男性，多認為自己性能力削弱，與年紀增長有關，因此並未加以注意，實際狀況已經是勃起功能障礙，且下半身健康與上半身健康有關，勃起功能障礙可能的因素，包括高血壓、高血脂及粥狀動脈硬化等，男性若有血尿、腰痛或是每次房事進行一半就後繼無力，應該儘速就醫。

台大醫院泌尿科主治醫師姜宜妮則說，造成勃起障礙的原因很多，身心理都有影響，建議男性性行為時不要得失心太重，平日可以透過深蹲、硬舉、棒式、有氧、橋式等運動訓練核心，也可以至泌尿科就醫，在醫師指導下進行「男性凱格爾運動」，讓骨盆底肌更緊實。這些做法都可以提高男性賀爾蒙，讓性行為更順暢。

台大醫院泌尿部主任闕士傑表示，男性比較「ㄍ一ㄥ」，很多東西不敢講、不便講，尤其泌尿科疾病如攝護腺癌、睪丸、性功能問題等，屬於隱晦話題，症狀也比較不明顯，或根本沒有症狀，歐美國家為提升民眾識能，推動男性健康月多年，醫師會留小小的「八字鬍」作為象徵。今年台大醫院首度把Movember概念帶到台灣，與台灣楓城泌尿學會合作，希望民眾能對泌尿科相關醫學衛教有更多了解。

另外，台大醫院11月26日將舉辦「台大男人節」活動，民眾及關心男性健康的專業人士，都可到場了解泌尿相關疾病衛教知識及治療進展。

台大醫院泌尿科主治醫師姜宜妮則說，造成勃起障礙的原因很多，身心理都有影響，建議男性性行為時不要得失心太重，平日可以透過深蹲、硬舉、棒式、有氧、橋式等運動訓練核心。圖／台大醫院提供
台大醫院泌尿科主治醫師姜宜妮則說，造成勃起障礙的原因很多，身心理都有影響，建議男性性行為時不要得失心太重，平日可以透過深蹲、硬舉、棒式、有氧、橋式等運動訓練核心。圖／台大醫院提供
台大醫院泌尿部主治醫師張奕凱表示，台灣男性常高估自己的實力、低估自己的病情。記者林琮恩／攝影
台大醫院泌尿部主治醫師張奕凱表示，台灣男性常高估自己的實力、低估自己的病情。記者林琮恩／攝影

台大醫院 醫師 性行為 攝護腺癌

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