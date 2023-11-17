「阿榮」比安妮輕成本低 北榮研發急救訓練模組

接受急救訓練在關鍵時刻可派上用場，但要常練習以免生疏。北榮研發新一代急救訓練模組Arong（阿榮），模擬病人上胸段可偵測學員練習，搭配專屬APP自動分析，有助推廣訓練。

急救訓練包括CPR心肺復甦術、AED操作、哈姆立克法、傷口包紮、骨折應急固定及其他緊急救護技術等，因意外的發生往往令人措手不及，學會救命技巧可望保護生命。

但急救訓練後如未經常性演練容易生疏，甚至在緊急時腦中一片空白。台北榮民總醫院教學部主任楊盈盈近日透過新聞稿指出，特別是急救流程約每5年會更新1次，因此持續訓練、反覆練習十分重要。

楊盈盈表示，目前急救訓練所使用的假人「安妮」，單價高、重量重，且電極貼片耗材成本高，須以紙本為學員評分，再逐筆鍵入耗時費力，北榮教學部、急診部合作研發新一代急救訓練模組Arong（阿榮），並開發專屬APP，搭載AIoT智慧物聯網，手機、平板皆可使用。

阿榮可模擬病人上胸段，偵測學員是否拍打病人雙肩、按壓於二乳頭中間位置及按壓的深度。楊盈盈說明，結合基本救命術（BLS）APP或高級心臟救護術（ACLS）APP，內建多種訓練及測驗模式，同時可記錄學員進行練習情形加以分析，甚至可多人上線建立團隊默契。

楊盈盈強調，阿榮重量輕、尺寸適中、好收納，直覺式操作，簡單方便，且不受地域限制可反覆練習，提供醫事人員及一般民眾更便利、更有效的急救訓練，未來期能推廣至全國醫療院所與民眾，減少因缺乏急救知識，導致病情延誤或喪失生命的情形發生，達到自救救人目標。